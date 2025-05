Conexão ruim? Pode ser a hora de investir em um roteador Mesh

Uma conexão Wi-Fi instável pode ser um problema, tendo em vista que cada vez mais os indivíduos estão interligados à rede por meio de dispositivos eletrônicos que fazem parte de nosso convívio social. Com a dificuldade em navegar online, os consumidores acabam sendo prejudicados principalmente com queda e instabilidades, sinal fraco, e transmissão de dados com lentidão. Buscando soluções que atendam e resolvam esses impasses, a tecnologia Mesh pode ser ideal para quem procura por um Wi-Fi diferenciado, com total cobertura, se comparado aos aparelhos tradicionais.

A principal vantagem da tecnologia é a formação de uma malha inteligente, que possibilita ampla cobertura e elimina as chamadas “zonas de sombra”, áreas que possuem sinal interrompido devido a barreiras físicas. “Sendo assim, através da distribuição de dois ou mais roteadores Mesh pelo ambiente, ela cria um sistema unificado que gerencia automaticamente todos os dispositivos conectados, organizando a rede e as conexões de forma inteligente. O alcance é outro ponto positivo, considerando que com a integração da malha, é possível amplificar o sinal de maneira mais eficaz, desde que haja pontos de acesso adequados”, explica Alexandre Nogueira, Gerente de Vendas da Mercusys , uma das principais fabricantes de dispositivos de rede do mundo.

O sistema Mesh é composto por uma cadeia que se desenvolve de forma associada, possibilitando um gerenciamento totalmente interligado. Neste caso, o aparelho realiza uma varredura para identificar rotas eficientes para a transmissão de informações, que faz com que haja maior eficiência e rapidez durante o processo de compartilhamento de dados com menor perda de pacotes. “Com a vantagem de dispor de fácil instalação e ser bastante tolerante a falhas, o Wi-Fi com a tecnologia garante alto desempenho através de uma distribuição de rede estratégica, o que permite Internet de qualidade para todos os cômodos da residência”, comenta.

Apesar de funcionar de forma semelhante aos repetidores, o executivo afirma que os roteadores Mesh são muito mais eficazes em razão de aproveitar todo o desempenho durante a conexão, diferente dos ampliadores de sinal, que são limitados pois perdem performance em relação ao dispositivo principal. “Aparelhos Mesh não criam novas conexões, mas sim integram os pontos de acesso em uma só rede. Estes equipamentos combinam as funcionalidades de um repetidor à um roteador Wi-Fi de última geração, capaz de operar com excelência até mesmo em situações mais complexas como videoconferências, jogos on-line e streamings”, esclarece.

Confira opções de roteadores Mesh da Mercusys:

Halo S12 – Sistema Wi-Fi Mesh em Toda Casa AC1200

• Rede Unificada – Com a avançada tecnologia Mesh, as unidades Halo S12 trabalham juntas para formar uma única rede doméstica unificada com um nome e senha Wi-Fi.

• Seamless Roaming – alterne automaticamente entre os halos à medida que você se move pela casa, sempre recebendo o melhor sinal para desfrutar das conexões mais rápidas de todos os seus dispositivos.

• Cobertura Wi-Fi na casa toda – Área média de cobertura de até 260m² com Wi-Fi de alta velocidade.

• Wi-Fi de alta velocidade – O Halo S12 fornece conexões rápidas e estáveis com velocidades de até 1.167 Mbps e funciona com os principais provedores de serviços de Internet(ISP) e modems.

• Desempenho ultra-rápido – Desfrute de conexões sem atrasos e entretenimento ininterrupto em todos os seus dispositivos, ao mesmo tempo.