Conheça o novo notebook da Avell, o B11, da linha MOB

Marca referência em notebooks de alta performance, a Avell acaba de anunciar o lançamento do seu mais novo notebook, o B11, da linha MOB. Sua construção é em liga de magnésio, pesa somente 1.1Kg e 1.5cm de espessura, vem equipado com um teclado de membrana retro iluminado (sem RGB) e possui um touchpad de vidro. O modelo fica disponível para compra a partir do dia 18 de novembro.

O modelo também conta com uma USB Tipo C com Thunderbolt 4 que possibilita o carregamento do produto através da conexão com auxílio de periféricos, como a Docking Station, por exemplo. Na parte de som, o B11 vem equipado com um sistema Realtek de alta definição compatível com o software Sound Blaster Cinema 6 Plus. Sua bateria conta com uma estrutura de 3 células e 4570 miliamperes hora, a fonte dele pesa somente 340 gramas e possui 90W de potência.

“O B11 MOB é ideal para quem busca uma grande portabilidade, sem ter que abrir mão do desempenho, afinal de contas o produto além de ostentar diversas características marcantes ainda conta com uma RTX 3050 e uma Íris Xe Graphics”, conta Emerson Salomão, CEO da Avell. “O fato dele possuir recursos avançados, um tamanho muito pequeno e uma estrutura premium em liga de magnésio, torna o produto muito versátil para atender os mais variados públicos que desejam usufruir da sua capacidade.”, complementa.

Sobre a linha MOB

São sete modelos (contanto com o B11) que trazem toda a performance que seus consumidores precisam para trabalhar, criar ou jogar – o máximo que puderem e em qualquer lugar. A linha é baseada no propósito da empresa de mostrar que mobilidade e alta performance podem andar juntas. Os modelos são equipados com placas de vídeo Série 30 da NVIDIA, com uma gama inédita no Brasil, desde NVIDIA GeForce RTX 3050 até a placa de vídeo dos notebooks mais potentes do mundo, a NVIDIA GeForce RTX 3080.

Todos os modelos possuem processadores Intel® Core™ de 11ª geração série H. Ao todo, a linha é formada por seis modelos que tiveram os atributos de velocidade e conectividade potencializados, as máquinas podem ser configuradas de maneira personalizada em componentes como telas, memórias e armazenamento.