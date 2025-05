Anker, Compaq e Positivo promovem esquenta para a Black Friday com até 70% de desconto

Compaq e Durante o Esquenta Black Friday, consumidores têm uma ótima oportunidade para comprar smartphones, notebooks, tablets, cabos, powerbanks, carregadores, fones de ouvido e caixas de som das marcas Anker Positivo com descontos de até 70% nas respectivas lojas on-line. É possível economizar até R$ 1.088 em compras à vista via PIX ou boleto ou R$ 710 em compras parceladas. Além de aproveitar os descontos do esquenta, os consumidores podem pagar menos ainda usando códigos promocionais: até 30/11, o código BLACKANKER dá descontos de mais 7% em produtos Anker; até 21/11 BLACKCOMPAQ garante desconto de R$ 150 em notebooks Compaq, e até 21/11 o cupom ESQUENTA dá desconto para produtos da marca Positivo, sendo de R$ 200 para notebooks, computadores e All in One e de R$ 80 para smartphones e tablets.

Entre as ofertas da Anker vale destacar o fone de ouvido Anker SoundBuds Spot NB10 Bluetooth, que custa R$ 299,90 e durante o esquenta pode ser comprado por R$ 99 em até 6 vezes sem juros ou R$ 89,10 à vista no PIX ou boleto, uma economia de R$ 210,80 (70,2%). O Anker SoundBuds Spot NB10 Bluetooth vem na cor preta, é ergonômico e flexível, tem tecnologia FitClip para ajuste confortável e seguro e é resistente a água, sendo ideal para quem pratica exercícios físicos ouvindo música independente do clima. Com drives de 12mm, oferece som poderoso e cristalino.

Já no Esquenta Black Friday da Compaq, o notebook Compaq Presario 450 passa de R$ 4.049 para R$ 3.789 em até 6 vezes sem juros ou R$ 3.410,10 à vista no PIX ou boleto, uma economia de R$ 1.088,90 (24%). O modelo tem processador Intel Core i5, Windows 10 Home, 8GB de RAM, SSD de 240GB de armazenamento e tela de 14 polegadas.

Por fim, entre as ofertas da Positivo no Esquenta Black Friday há descontos de até 40% e economias de até R$ 839,90 se o produto for comprado à vista. Vale destacar o smartphone Positivo Q20, que está disponível nas cores branco e azul, tem dual chip, tela de 6,1 polegadas e 128GB de capacidade de armazenamento, e o All in One Positivo Union C4500 com processador Intel Celeron Dual-Core, sistema Linux, cor preta e tela de 21,5 polegadas. O Positivo Q20 custa originalmente R$ 1.499, está com preço promocional de R$ 999 em parcelas de até 6 vezes sem juros ou R$ 899,10 à vista no PIX ou boleto, um desconto de R$ 599,90 (40%). Já o All in One Positivo Union sai de R$ 2999 por R$ 2.399 em parcelas de até 6 vezes sem juros ou R$ 2.159,10 à vista no PIX ou boleto, R$ 839,90 de desconto (28%).

As marcas oferecem frete grátis para todo o Brasil, parcelamento com dois cartões em até 6x sem juros ou no boleto via BoletoFlex, mais 10% de desconto para compras via PIX ou boleto e planos de seguro e/ou garantia estendida via Assurant.