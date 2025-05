HyperX detalha as vantagens de se jogar games FPS com mouse ultraleve de design hexagonal tipo favo de mel

O design de um periférico gamer pode ser um grande diferencial durante as partidas. Um ótimo exemplo disso é o HyperX Pulsefire Haste, mouse gamer da HyperX com painel superior em estilo honeycomb, que conta com furos hexagonais que lembram um favo de mel, estilo também conhecido como ultraleve. No caso, o modelo da HyperX pesa apenas 59g e sua ergonomia ajuda a reduzir a tensão nas mãos mesmo em longas sessões de jogos, trabalho, estudo ou mesmo tarefas de rotina. A durabilidade do HyperX Pulsefire Haste é outro destaque: ele resiste a até 60 milhões de cliques.

Os mouses ultraleves são ideais para jogadores de FPS (first person shooter), principalmente pela velocidade e conforto que proporcionam aos usuários. Além disso, alguns recursos do HyperX Pulsefire tornam a experiência ainda melhor e eficiente, como fitas adesivas opcionais que vêm com o produto e servem para aprimorar a pegada e dar maior precisão ao jogador.

Conforto e bem-estar

O peso dos mouses ultraleves diminui a fadiga dos usuários por atos repetitivos e proporciona verdadeira vantagem competitiva nas partidas, já que muitos dos movimentos feitos em jogos de tiros exigem rapidez e mudança abrupta de direção. Inclusive, o peso do mouse é um fator que pode contribuir para lesões por esforço repetitivo, como a síndrome do túnel do carpo (neuropatia decorrente da compressão do nervo mediano no canal do carpo, que fica entre a mão e o antebraço). Por isso, um mouse ultraleve, como o HyperX Pulsefire Haste, pode ter um grande efeito na qualidade de vida do jogador que passa muitas horas imerso no gameplay.

Botões e opções de customização também fazem a diferença

Outros fatores, além do peso, devem ser levados em consideração na hora de escolher o mouse ultraleve ideal, como a quantidade de botões e opções de personalização de DPI. O mouse Pulsefire Haste conta com seis botões programáveis, todos com switches mecânicos TTC Golden Micro à prova de poeira, e memória interna para salvar a configuração preferida via software HyperX NGENUITY. O mouse conta ainda com um sensor Pixart 3335 para rastreamento preciso, quatro opções pré-definidas de DPIs (400, 800, 1600 e 3.200) e configurações nativas de DPI de até 16.000.

Já a base do Pulsefire Haste é feita de PTFE (teflon de nível mais puro e grau virgem), que reduz o atrito e permite deslizamento mais suave, enquanto o cabo HyperFlex é revestido de paracord, que diminui a tensão e aumenta a flexibilidade do fio, facilitando a movimentação do mouse.

Por fim, as fitas adesivas opcionais podem ser colocadas nas laterais e botões do Pulsefire Haste para melhorar o controle e a pegada, e os usuários têm a opção de ajustar da forma mais conveniente a iluminação RGB do periférico e atribuição de botões e macros, deixando o produto com a sua cara.

O HyperX Pulsefire Haste está disponível no Brasil pelo preço sugerido de R$ 268,90.

Mais informações sobre a HyperX e seus produtos estão disponíveis no site oficial da marca .