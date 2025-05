4 Dicas de SEO para serem utilizadas em dispositivos móveis

Sites que estão otimizados para a navegação mobile e que utilizam técnicas de SEO voltadas para os dispositivos móveis, possuem vantagens ao serem ranqueados em buscadores da internet. A KingHost , empresa de soluções digitais, preparou algumas dicas para que empreendedores possam tirar o máximo de proveito do SEO para dispositivos móveis.

1 – Pense em conteúdos objetivos

Os dispositivos móveis possuem telas menores e, por isso, seus conteúdos precisam ser ainda mais objetivos para garantir uma leitura completa. Além disso, usuários que costumam acessar conteúdos em texto pelo celular, normalmente buscam uma leitura mais curta e concisa.

2 – Acompanhe a performance de seu site

É importante ficar atento quanto ao comportamento dos visitantes de seu site. Por meio do Google Analytics, é possível analisar dados importantes sobre conteúdos que estão sendo mais acessados, por quais dispositivos móveis as pessoas estão chegando no site e demais comportamentos dos usuários. Realizar essa análise é fundamental para a otimização de SEO e gerar melhores ranqueamentos em plataformas de pesquisas.

3 – Fique atento aos erros

Ao produzir ou migrar qualquer texto para uma plataforma mobile, é importante checar se a página está sendo exibida corretamente e verificar se não existem erros de navegação. Também é necessário confirmar que os links das páginas estejam direcionando o usuário corretamente para os conteúdos do site e evitar que os menus da página estejam colocados uns com os outros. É necessário estar atento ao espaçamento e demais ícones da tela para que o usuário tenha uma boa navegação pelo celular ou tablet.

4 – Cuidado com os pop-ups

Fazer uso de muitos pop-ups, principalmente aqueles que surgem quando o usuário está deixando o site e que cobrem a tela inteira, não é uma boa estratégia para a navegação no desktop. No mobile é ainda mais prejudicial, já que o usuário possui uma tela menor para fechar determinado conteúdo, causando um grande incômodo na navegação e na experiência do usuário, fazendo com que o seu site não tenha um bom ranqueamento.