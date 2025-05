Wacom prepara black week com lives e descontos em seus produtos

A Wacom promove a Black Week, semana com até 30% desconto nos principais produtos da marca. Visando incentivar o mercado criativo e educacional, a Wacom trará ainda lives com oito especialistas dividindo conteúdo e promoções.

Produtos da linha de entrada, como One by Wacom (CTL472) e Wacom Intuos Small (CTL4100), continuarão com o preço reduzido por tempo limitado. “Nosso objetivo é levar esses produtos ao público de baixa renda e incentivar a criatividade dos futuros artistas brasileiros”, comenta Thiago Tieri, gerente de marketing da Wacom no Brasil.

A Black Friday já é considerada uma das datas mais movimentadas para os varejistas e o e-commerce. Segundo uma pesquisa realizada pela Ipsos, cerca de 64% dos brasileiros têm intenção de fazer compras este ano na Black Friday. Além disso, a ABComm, revela que a expectativa é que o comércio eletrônico tenha um crescimento de 25% no faturamento nessa época.

Lives da Wacom Black Week

A semana de lives da Wacom será realizada no canal do YouTube, entre os dias 22 e 26 de novembro. A apresentação será de Guilherme Freitas, contando com convidados das áreas de ilustração, publicidade e educação.

Confira abaixo a programação da Black Week da Wacom:

Segunda-feira — 22/11

18h – Prof. Leandro Piccini

Terça-feira — 23/11

15h – Rodrigo de Magalhães

Quarta-feira — 24/11

18h – Filipe Luiz (diretor do Publicitários Criativos)

Quinta-feira — 25/11

15h – Daniel Rivers

Sexta-feira — 26/11

16h: Calvet Arts; Mikhasso; Ryan Smallman e Rafaella Tuma.

Produtos com desconto na Wacom Black Week

Os produtos abaixo estarão com desconto de até 30%, entre os dias 22 e 26 de novembro, nas lojas parceiras. Saiba onde comprar esses e outros produtos da Wacom aqui.

One by Wacom – CTL472

A mesa digitalizadora ocupa uma área menor da mesa de trabalho, mas ainda oferece espaço suficiente para criar. É possível escrever, desenhar ou editar fotos com mais precisão, por conta da avançada tecnologia da caneta eletromagnética. A One by Wacom agora também funciona com Chromebook, trazendo a mesa digitalizadora para a sala de aula digital. A caneta digital realista recria a experiência de sala de aula a partir de qualquer lugar. Ela proporciona a liberdade de escrever, anotar, criar, colaborar, estudar ou ensinar de maneiras jamais vistas. Além de incluir parcerias por tempo limitado com as soluções Collaboard, ExplainEverything, Kamiapp, Limnu e Pear Deck, que vão ajudar professores e estudantes a navegarem melhor no ensino remoto. A mesa digitalizadora é compatível com Windows, Mac e Chromebook.

Wacom Intuos Small – CTL4100

Com uma caneta leve, super precisa e que se adapta a cada estilo, a Wacom Intuos é elaborada para dar vida às ideias mais inusitadas. A mesa digitalizadora traz uma melhoria ergonômica no momento de criação, escrita ou estudo online. A caneta Wacom Pen 4K não tem bateria ou a necessidade de recarga, proporcionando horas seguidas de uso, sem interrupções. O modelo CTL4100| não tem Bluetooth, mas é compatível com Windows, Android™, Mac e conecta com Chromebook. A mesa digitalizadora acompanha licenças de softwares criativos e educacionais por tempo limitado.

Wacom Intuos Pro Media – PTH660

A Wacom Intuos Pro oferece um controle criativo mais natural do que nunca. Combinada com a super-sensível caneta Wacom Pro Pen 2, a elegante mesa digitalizadora tem aspecto e sensação incríveis. A Wacom Intuos Pro é construída com materiais de altíssima qualidade e foi rigorosamente testada para atender às necessidades dos profissionais. Com ergonomia para destros ou canhotos, a mesa acompanha teclas ExpressKey, Home Button, Touch Ring, configurações de economia de tempo. A caneta Wacom Pro Pen 2 tem 8.192 níveis de pressão e reconhecimento de inclinação, sem fio nem pilhas. Com conexão disponível por USB ou Bluetooth, a Wacom Intuos Pro M tem compatibilidade com Windows e Mac. A mesa digitalizadora acompanha licenças de softwares criativos e educacionais por tempo limitado.

Wacom Intuos Small Pistache – CTL4100WLE0

A Wacom Intuos está disponível em uma variedade de cores surpreendentes para se adequar a qualquer ambiente, e uma delas é a Pistache. Com uma caneta leve, super precisa e que se adapta a cada estilo. A mesa digitalizadora traz uma melhoria ergonômica no momento de criação, escrita ou estudo online. A caneta Wacom Pen 4K não tem bateria ou a necessidade de recarga, proporcionando horas seguidas de uso, sem interrupções. Com conexão disponível por USB ou Bluetooth, a Wacom Intuos Small Pistache tem compatibilidade com Windows, Android™ e Mac. Acompanha ainda licenças de softwares criativos e educacionais por tempo limitado.

Wacom One – DTC133W0A1

Em uma tela de 13,3” e resolução de 1920×1080 pixels Full HD, o dispositivo proporciona a melhor qualidade de imagem, além da sensação natural de escrever ou desenhar com uma caneta padrão. A caneta Wacom One não tem bateria ou a necessidade de recarga – proporcionando horas seguidas de uso, sem interrupções. Além disso, possui ergonomia de 19 graus usando pernas dobráveis integradas ao equipamento – o que gera mais conforto e bem-estar aos usuários em qualquer momento. O monitor interativo Wacom One é compatível com Windows, Android™ e Mac. O produto também acompanha como bônus licenças de até seis meses no software Celsys Clip Studio Paint Pro, de dois meses no Adobe Creative Cloud Photography, de dois meses no Adobe Premiere Rush, de seis meses no Adobe Fresco, e vitalício para o Bamboo Paper. Acompanha ainda licenças de softwares educacionais por tempo limitado.

Wacom Cintiq 16 Pen – DTK1660K0A1

Wacom Cintiq é um monitor interativo de criação com um conjunto de recursos otimizados para iniciantes na criação. Cores vibrantes, nitidez de HD e design ergonômico, juntamente com a supersensível caneta Pro Pen 2, oferecem uma experiência natural e ajudam a levar até o próximo nível as ideias criativas e ilustrações. A caneta Wacom Pro Pen 2 e as telas Wacom Cintiq, funcionam juntas para tornar a sessão de criação produtiva e confortável. O monitor interativo Wacom Cintiq 16 Pen é compatível com Windows, Android™ e Mac, e acompanha ainda licenças de softwares criativos e educacionais por tempo limitado.