Magic: The Gathering lança versão física de Innistrad: Voto Carmesim

A versão em papel dos cards mais sanguinários de Magic: The Gathering (MTG) acabam de chegar. A partir de hoje, 19/11, os produtos de Innistrad: Voto Carmesim já estão disponíveis nas lojas Wizards Play Network (WPN) e canais parceiros. Assim, os fãs do mais tradicional trading card game do mundo podem se juntar à celebração do casamento vampírico entre Olivia Voldaren e Edgar Markov e aproveitar todos os conteúdos inéditos da nova coleção.

Entre os produtos de Innistrad: Voto Carmesim estão pacotes de pré-lançamento (que incluem seis Draft Boosters para abrir e construir um deck selado, 1 contador de vida spindown, 1 card promocional metalizado e uma caixa para organizar tudo), decks Commander (com 100 cards prontos para duelar) e boosters tipo Set, Collector e Draft.

Nesta nova coleção, também será possível obter o Gift Bundle, que possui 8 Set Boosters, 1 Collector Booster, 20 terrenos metalizados, 20 terrenos não-metalizados, 1 marcador de vida Spindown grande e mais um card com arte exclusiva da coleção.

Cards são em papel, mas o jogo pode ser on-line

Gift Bundle de Innistrad: Voto Carmesim – Foto/ divulgação Wizards of The Coast

Os fãs de MTG também podem aproveitar a versão física de Innistrad: Voto Carmesim para se divertir com os amigos pelo SpellTable, plataforma on-line em que é possível jogar Magic: The Gathering com cards físicos em transmissões ao vivo pela câmera do celular ou computador. O SpellTable conta com uma tecnologia que identifica e lê os cards imediatamente após o clique do jogador, a partir de um banco de dados com mais de 17 mil cards de MTG, além de ser intuitivo e fácil de usar. Para usufruir da plataforma, basta logar, conectar seus dispositivos e começar a jogar. Com isso, o usuário poderá enfrentar amigos ou pessoas do mundo todo. Innistrad: Voto Carmesim também já está disponível para Magic: The Gathering Arena, a versão digital e gratuita do game, que pode ser baixada no site. Para jogar a versão física de MTG no SpellTable, clique aqui. Para encontrar a loja WPN mais próxima e adquirir a coleção entre no site.