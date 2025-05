Chilli Beans apresenta suas novas coleções dentro do jogo GTA

A já conhecida Superdose, evento da Chilli Beans que transformou uma convenção interna em um verdadeiro espetáculo, apresentando os lançamentos do ano com performances e shows exclusivos a bordo de um navio, ganha novo formato em 2021. A marca criou uma experiência imersiva virtual dentro do GTA que estará disponível partir do dia 18/11, em uma ilha digital que poderá ser explorada pelos convidados com seus avatares.

O grande espetáculo em si preparado para apresentar as próximas coleções acontece no dia 21/11, a partir das 21h, podendo ser acompanhado dentro do game pelos colaboradores ou pelo público geral por meio de uma transmissão realizada pelo ator e humorista Eduardo Sterblitch, que será um dos avatares e vai explorar o jogo pelas lentes do famoso Freddy Mercury Prateado.

Tradicionalmente realizada em um navio de cruzeiro nos últimos anos e repleto de espetáculos e shows para apresentar as coleções, a empresa precisou ajustar o formato do encontro pensando na biossegurança dos colaboradores dos seus mais de 900 pontos de venda. A plataforma escolhida para sediar a Ilha Chilli Beans é aSubversion Roleplay, servidor situado dentro do já conceituado jogo GTA V, trazendo uma interpretação de personagens com aspectos da vida real. Os colaboradores poderão criar personagens para interagir com os outros enquanto assiste o espetáculo comandado por Caito Maia, CEO e Fundador da Chilli Beans. O evento ainda aquece os motores para a volta do presencial, que acontecerá em abril de 2022.

“Gostamos de abraços, de estar juntos, de contato próximo. Infelizmente isso ainda não será possível. Ano passado fomos os primeiros a fazer nossa convenção via internet. Mas para esse ano queríamos ir além e gerar interação. A coexistência entre o real e o virtual já é uma realidade hoje, então fazer a Superdose no formato game é uma extensão natural desse tipo de experiência. A inovação está em criar um game dinâmico, recheado de atividades e conteúdo para todo mundo curtir e emergir na marca. Já que não dá pra ficar junto, com os avatares aí sim a galera pode se juntar, dar um rolê virtual de skate, de helicóptero, visitar o navio e até curtir os bares e espaços da Ilha.”, cita Caito Maia.

No game, um mundo de possibilidades infinitas se abre para os participantes. Além do palco principal, onde acontece a plenária, uma série de atividades está programada para todos os gostos e estilos, como bar, garagem, atividades outdoor – todos poderão personalizar seus avatares e usar carros, motos e jet-skis durante a experiência.

Além de espaços personalizados, a Ilha também terá uma loja Chilli Beans, navio ancorado, blimps de patrocinadores, roda gigante, passeios de avião e helicóptero, óculos gigantes e, claro, muitas pimentas. O conteúdo Chilli Beans e Ótica Chilli Beans tem espaço garantido: novas coleções, lançamentos, parceria com marcas, influencers e muitas novidades.

Um dos pontos altos da noite será a premiação Pimentas de Ouro do Ano, valorizando melhor loja, melhor loja de rua, melhor quiosque, melhor venda de lentes em quiosque, melhor supervisor e, claro, o melhor vendedor do ano.

O público que tiver interesse em conhecer todas as coleções da Chilli Beans em 20221 terá a opção de acompanhar o conteúdo em transmissão ao vivo no YouTube oficial da marca.

Sendo pioneira em experiência metaverso de venda, a marca ainda oferece provador virtual de óculos no seu site e compra de lentes de grau por meio de realidade aumentada.