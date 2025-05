Black Friday do Mercado Pago oferece descontos para compras no Mercado Livre e até R$ 30 para indicação de novos clientes

No Mercado Pago a Black Friday já começou e isso é sinônimo de vantagem para os usuários. A maior fintech da América Latina preparou um combo de surpresas para quem comprar pelo Mercado Livre utilizando os meios de pagamento do MP: a Black Hour.

A maior fintech da América Latina preparou vantagens extras para quem comprar na Black Hour do Mercado Livre utilizando os meios de pagamento Mercado Pago. São ofertas com até R$50 de desconto ou cashback de 20%, chegando até R$ 100, em compras pelo marketplace, saldo da conta ou com Mercado Crédito.

A Black Hour traz ofertas todos os dias nas compras realizadas em produtos ao longo do mês de novembro. Para complementar o pacote de vantagens, ao longo de todo o mês de novembro, a fintech concederá R$ 30 para cada indicação de amigo que usar pela primeira vez os serviços do Mercado Pago, podendo chegar a R$ 2.000 de crédito!

Acompanhe as promoções pela Landing Page exclusiva