Resso: Aprenda a usar o aplicativo que mudará a forma como você ouve música

Já pensou em como seria unir uma rede social a uma plataforma de música? Ouvir músicas, conversar com seus amigos sobre lançamentos e compartilhar tudo isso, em tempo real, numa só plataforma? Agora você pode com Resso , primeiro aplicativo social de streaming de música do mundo. Os ouvintes de música do Brasil já aderiram à interface amigável e aos recursos de recomendação precisos. Descubra agora todas as possibilidades oferecidas pelo aplicativo.

Resso tem diferenciais como o visual intuitivo, projetado para permitir a interação por meio de comentários, curtidas e compartilhamento, trecho de letras das canções, além de recursos tradicionais, como a criação de playlists e rádios personalizadas.

Com a interface em formato de rolagem vertical infinita, Resso permite que os usuários naveguem facilmente por suas músicas favoritas, descubram gêneros e lançamentos e recebam referências de novos artistas a cada interação. Sua ampla e diversificada biblioteca de música, em combinação com seus principais recursos de recomendação, facilitam na hora de encontrar novas faixas ou lançamentos, criação de playlists e novas sugestões de artistas para as preferências pessoais dos usuários. O aplicativo também oferece a função Lyrics – letras de músicas em tempo real – e, na versão Premium, o download para quem prefere ouvir música offline.

• Quer saber mais sobre como usar o Resso? Confira:

1) Baixe Resso na App Store ou Play Store. Escolha uma forma de cadastro ou login. Resso aceita o uso das contas de Facebook e Google se preferir não iniciar um novo cadastro;

2) Para o aplicativo conhecer seu gosto musical, escolha alguns artistas de uma lista sugerida. De acordo com a escolha do usuário, novos artistas aparecem na lista. Podem ser selecionados quantos artistas quiser;

3) Assim, o usuário é redirecionado para a tela inicial e a música já começa a tocar. Controle a reprodução na parte inferior do app e arraste a tela para cima para mudar de música;

4) Resso oferece seu “mix diário”, uma playlist criada por meio da inteligência oferecida pelo aplicativo e que reúne em uma única playlist, tudo que o usuário gostaria de ouvir. Caso não goste das sugestões, é só arrastar o app para cima, pulando para a próxima faixa.

5) Com uma interface fácil de manusear, é possível interagir de diferentes formas: existem ícones para curtir, comentar e compartilhar, no canto inferior esquerdo do app. Além disso, a plataforma conta com dois ícones para visualizar a playlist inteira e sua fila de músicas na sequência;

6) Para acessar o catálogo do aplicativo, selecione o ícone “Explorar” e navegue pelo enorme acervo da plataforma. As músicas são divididas por estilos, playlists mais populares, novidades do mundo da música e rádios.

7) Outro recurso que distingue Resso é a exibição da letra das músicas mesmo que o seu Android esteja na tela de bloqueio. Acesse o Play Store e certifique-se de que você está com a última versão disponível do aplicativo; Abra o aplicativo e entre na home, clique no ícone “configurações” e vá em “Modo tela de bloqueio”; Altere o modo de “Barra de Notificação” para “Tela cheia”. Surgirá a opção “Vá para as configurações”. Lá, clique em “Permitir sobreposição a outros apps”. Pronto! Agora você pode acompanhar a letra da sua música preferida sem desbloquear o seu celular.

8) Resso permite que o usuário adicione letras e mude a fonte da tela para compartilhá-la em outras redes sociais

9) Também é possível adicionar um timer para definir o tempo para a música parar.

10) O aplicativo conta com a versão gratuita e a Premium, na qual o usuário tem download ilimitado, melhor qualidade de som, possibilidade ilimitada de pular música e está livre de anúncios. Ao baixar o aplicativo pela primeira vez, o usuário testa a versão Premium durante 14 dias grátis, sem precisar cadastrar um cartão de crédito. Após o período de testes, a experiência Premium sai a R$16,90 por mês (estudantes pagam meia, R$8,50 ao mês) e o Plano Família, por R$26,90.

Para ter acesso a todas as funcionalidades únicas que a Resso oferece, baixe aqui.