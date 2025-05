Black Friday: Como vender pelo WhatsApp?

Varejistas de todos os cantos do país se organizam para aproveitar uma das datas que mais movimenta o comércio nacional, a Black Friday, que acontece no próximo dia 26 de novembro. Com o objetivo de aumentar as vendas durante o período, empreendedores buscam se diferenciar no atendimento para entender as necessidades do seu público e ir de encontro com essa demanda.

Tanto para os comerciantes como para os clientes, a utilização do WhatsApp possibilita que as compras sejam realizadas de maneira rápida, independente do segmento ou do tamanho do negócio. Conforme dados publicados (WhatsApp, 2019), o aplicativo tem mais de dois bilhões de usuários espalhados pelo mundo e mais de 120 milhões de brasileiros possuem o WhatsApp.

Para muitos empreendedores, aumentar as vendas por meio do WhatsApp ainda é um desafio. De acordo com Guilherme Lippert, Cofundador e Key Account Manager da V4 Company, rede de assessoria de marketing digital com mais de 200 escritórios pelo país, e mentor de Growth, a tecnologia pode e deve ser utilizada para facilitar a interação entre os clientes e os diversos pontos de contato da empresa.

“As pessoas querem ser atendidas rapidamente nos meios digitais, a qualquer hora. Com isso, ao utilizar o WhatsApp para vender, o empreendedor consegue realizar um atendimento humanizado, mesmo nos canais digitais, e ainda criar um sistema de gestão com as informações. A ferramenta também proporciona mais flexibilidade a pequenos empreendedores, que não têm site próprio, por exemplo”, aponta o especialista.

Lippert explica ainda que, ao chamar o cliente pelo nome e falar sobre os produtos e serviços de interesse de forma direta, o empreendedor pode criar ofertas personalizadas. “Não importa por qual canal o cliente chegue, ao tratá-lo de forma única e humanizada o empreendedor consegue se diferenciar, e com isso, criar um histórico e preferências de consumo desse cliente” .

Por isso, neste período de Black Friday 2021, é fundamental conhecer mais sobre as melhores formas de encantar os consumidores. Confira algumas dicas de Guilherme Lippert para vender pelo WhatsApp.

1. Simplifique a interação com os clientes e seja objetivo

Com a utilização do WhatsApp, você de fato pode estar próximo do cliente e em um canal que ele está acostumado a usar. Portanto, as mensagens precisam ser humanizadas, rápidas e objetivas, ou seja, direto ao ponto. Se há necessidade de enviar áudios, estes devem ser curtos (até um minuto), pois o cliente pode não ter tempo para ouvir e com isso comprometer seu atendimento e sua venda.

2. Utilize a versão WhatsApp Business para impactar seu negócio

A versão Business do aplicativo foi criada para pequenas, médias e grandes empresas e, sem dúvida, é a melhor forma de conversar com os clientes. Possui funcionalidades que geram impacto no negócio, como quais mensagens foram entregues aos consumidores, por exemplo. Outra dica é que, por meio de etiquetas, o empreendedor pode criar grupos e se organizar para atender tanto os novos clientes como os já existentes. Pode nomear esses grupos como “novo pedido”, “novo cliente”, “produto pago”, etc. Utilizar o recurso Status (igual ao Stories do Instagram e Facebook) também é outra dica valiosa para deixar os clientes empolgados com o seu produto ou serviço. Nesse espaço pode-se criar diversas campanhas especiais de desconto, como a Black Friday, por exemplo. E, ainda, na função catálogo o WhatsApp permite que o empreendedor faça o upload das imagens dos produtos disponíveis e publicar alí (junto com o valor) para seus clientes.

3. Crie anúncios com direcionamento de destino para o WhatsApp

O empreendedor pode ainda, ao criar as campanhas de Facebook Ads ter o objetivo de mensagem direcionado para o número de Whatsapp Business do negócio. Isso funciona muito bem. Uma vez que o WhatsApp já está enraizado na rotina das pessoas, essa transição de plataformas é uma forma de facilitar o contato direto entre consumidor e empresa.