Bayer realiza segunda edição de evento que discute inovação, sustentabilidade e inclusão

Para encerrar seu ano comemorativo de 125 anos de atuação no Brasil, a Bayer, multinacional alemã líder em saúde e nutrição, realizará a segunda edição do Bayer Life, evento online e gratuito sobre inovação, sustentabilidade e inclusão, realizado anualmente junto a empresas e influenciadores parceiros. Com o mote ” Cocriando o futuro que queremos” , a iniciativa é um convite ao debate sobre temas essenciais para transformar o mundo de forma colaborativa, a partir da ciência e da tecnologia.

A segunda edição do Bayer Life será transmitida pelo canal do YouTube da Bayer Brasil, no dia 24 de novembro, das 17h às 18h30. O evento contará com a participação de nomes importantes dos segmentos de inovação, sustentabilidade e inclusão:

• Rachel Maia, ex-CEO da Lacoste no Brasil e fundadora do projeto Capacita-me;

• Pequena Lo, psicóloga e influenciadora;

• Titus Martonie; Gerente Nacional de Treinamento da Bayer;

• Martha Gabriel, executiva e consultora;

• Murilo Gun, professor de criatividade e fundador da Keep Learning School,

• Gustavo Belchior, Gerente de Assuntos Científicos Regulatórios do Brasil para a Bayer Crop Science;

• Ana Carolina Paci, assessora de ODS e engajamento na Rede Brasil do Pacto Global;

• Eduardo Bastos, Diretor de Sustentabilidade da Bayer para América Latina.

O evento será apresentado diretamente do LifeHub São Paulo, oitavo hub de inovação aberta da Bayer no mundo e primeiro e mais completo da América Latina, que há um ano funciona como um verdadeiro ecossistema de inovação, promovendo conexões entre parceiros, áreas de negócio, startups e clientes interessados em levar para a sociedade as soluções mais inovadoras em saúde e nutrição. O Bayer Life contará com painéis de inclusão e diversidade, ciência e transformação digital e sustentabilidade.