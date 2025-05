Black Friday: 4 produtos que deixam a casa mais inteligente e conectada

A Black Friday é a oportunidade perfeita para o consumidor trocar aparelhos antigos por produtos novos e modernos que atendam todas as suas necessidades. Em se tratando de equipamentos eletrônicos, os usuários podem optar pela comodidade de lavadoras, geladeiras, modelos de ar-condicionado e aspiradores de última geração, que contam com os recursos do app SmartThings da Samsung capazes de aprimorar a utilização e o controle por um único dispositivo de um jeito rápido e fácil. Confira os principais itens compatíveis com SmartThings e aproveite ao máximo o que o ecossistema Samsung pode oferecer à sua casa inteligente.

Lava e Seca WD6000 Smart com Ecobubble™ e Lavagem a Seco

Além das múltiplas funcionalidades da Lava e Seca Smart WD6000, como o motor Digital Inverter, mais econômico e com 10 anos de garantia¹, e o ciclo de lavagem a seco que elimina até 99.9% das bactérias² e odores sem usar água ou produtos químicos, os recursos do app SmartThings³ permitem que o usuário controle a máquina até fora de casa usando o smartphone. Com o app é possível saber o ciclo ideal com base nas roupas que serão lavadas, programar o horário da lavagem e até mesmo acompanhar o consumo de energia da sua lava e seca – tudo em poucos passos.

Geladeira Inverter Frost Free Smart French Door RF22

Com a geladeira Inverter Frost Free Smart French Door RF22 você pode armazenar diferentes alimentos e bebidas com a temperatura ideal, para que eles fiquem frescos e saborosos por mais tempo, contando ainda com a FlexZone™, uma gaveta controlada de forma independente, com quatro modos pré-definidos que são perfeitos para conservar carnes, gelar bebidas, manter frutas e vegetais frescos ou simplesmente armazenar ainda mais alimentos. Quer mais? Usando o aplicativo SmartThings você pode acessá-la remotamente a qualquer momento e em qualquer lugar. Você pode verificar a temperatura facilmente, receber aviso se a porta ficar aberta, e também detectar e diagnosticar problemas.

Ar-condicionado Sem Vento Samsung WindFree Plus

Além de resfriar sem vento⁴ e ser um dos aparelhos de ar-condicionado mais econômicos do mercado, consumindo até 77% menos energia⁵ que modelos convencionais, o WindFree Plus conta com conectividade via SmartThings, que permite ao usuário o controle da temperatura a qualquer hora e lugar. Pelo app, é possível controlar e monitorar remotamente o ar-condicionado com apenas um toque ou via comandos de voz graças ao sistema de Inteligência Artificial.

POWERbot-E VR5000RM Aspirador Robô Inteligente 2 em 1

Os motivos para adquirir este modelo de aspirador-robô são variados, a começar pela função 2 em 1, que aspira e passa pano de uma só vez. O sistema Smart Sensing, que ajuda o aparelho a identificar a melhor rota para limpeza, e o Auto-Recarregamento, que faz o robô voltar sozinho para se recarregar quando o nível de bateria está baixo, são outras características que diferenciam o modelo. O melhor de tudo? Pelo app SmartThings, dá para controlar o aspirador pelo smartphone, mesmo se você não estiver em casa.

Gostou das dicas? Confira no site da Samsung Brasil quais as principais funcionalidades e outros produtos compatíveis com o ecossistema SmartThings.