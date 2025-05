LG oferece descontos exclusivos nesta Black Friday para compras de fone de ouvido e Sound Bars em sua loja online

Para os consumidores que estão pensando em renovar seus dispositivos de áudio nesta Black Friday, a LG Electronics apresenta ofertas exclusivas em sua loja online nos próximos dias. No período de 19/11 a 29/11 será possível adquirir o fone de ouvido Tone Free FN6 de R﹩699 por R﹩499 e qualquer modelo de Sound Bar disponível no site com 10% de desconto. Para ter acesso as promoções, basta visitar os links a seguir: Tone Free e Sound Bar .

LG Tone Free FN6 / Reprodução: LG Electronics

O fone de ouvido True Wireless LG Tone Free FN6, desenvolvido pela LG em parceria com a Meridian Áudio, traz uma calibração sonora perfeita para as músicas, garantindo o som mais balanceado e livre de distorções. Contando com a tecnologia UVNano em sua case, o fone de ouvido é capaz de eliminar até 99,9%* das bactérias presentes enquanto os carrega, por meio de uma luz ultravioleta.

LG Sound Bar SP8A / Reprodução: LG Electronics

Os Sound Bars LG foram desenvolvidos para proporcionar uma experiência cinematográfica completa por meio dos melhores recursos de Inteligência Artificial, design e tecnologias de áudio que elevam a usabilidade dos produtos. Com diversas opções de potência, a LG desenvolveu dispositivos para todos os gostos, que contam com conexões sem fio, DTS X, Al Sound Pro, tecnologia de áudio Meridian e muito mais.