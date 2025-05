Black Friday do AliExpress terá redução real de preços de até 70% e entregas no país em até 7 dias após a compra

A Black Friday do AliExpress, que acontece nesta sexta-feira, 26, contará com o reforço de um sexto voo semanal conectando o Brasil aos principais fornecedores de produtos internacionais, como eletrônicos, roupas e brinquedos. Com a medida, o prazo para entregas, no Brasil, de itens importados deve ocorrer em até 7 dias, desde a data em que o pedido é efetuado até o desembarque de pacotes em solo brasileiro.

Na data promocional, os preços praticados no marketplace, que são em média 39% mais baixos que em outros sites de compras do Brasil, segundo estudo da consultoria Price Survey, serão reduzidos em até 70%. No período, milhões de itens que em dias regulares só são vendidos com frete, durante a Black Friday, estarão elegíveis para envio com frete gratuito.

Este ano será o primeiro em que vendedores brasileiros poderão participar da Black Friday do AliExpress, já que até agosto de 2021 o marketplace operava, no Brasil, exclusivamente com produtos importados. Agora, produtos oferecidos por lojistas brasileiros podem ser vendidos a consumidores no país, com entregas que ocorrem em até 48 horas.

Ao longo das semanas que antecederam a Black Friday, o AliExpress organizou um esforço de educação financeira, que contou com a participação de influenciadores como XXX e XXX, para alertar os consumidores sobre a importância de pesquisar e comparar preços antes de tomar sua decisão de compra. A ação visa proteger os compradores de falsas promoções, como a praticada por sites que sobem artificialmente seus preços para, depois, reduzi-los a um patamar padrão na Black Friday.

A data promocional, que permitirá aos usuários do AliExpress comprar itens de vendedores nacionais e internacionais com frete grátis e 70% de desconto, ocorre poucos dias após o 11.11, maior festival de compras do mundo. No período, o grupo que controla o AliExpress faturou US﹩ 84,5 bilhões e, no Brasil, houve incremento de 72% no número de compradores ao longo do festival, em relação ao mesmo período de 2020.