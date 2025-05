Black Friday: Fini promove descontos e desafio com influenciadores digitais e seus seguidores

A Fini, marca líder no segmento de candies no Brasil, sempre pensando em inovar e alegrar os consumidores, promove uma Black Friday ainda mais divertida e doce. A marca anuncia a Mega Fini Friday, que acontece a partir de 22 de novembro, com descontos progressivos no e-commerce e desafios exclusivos com os influenciadores digitais Cid Cidoso, no Twitch, e Isaias, no Instagram.

Na semana que antecede a Black Friday, os influenciadores farão posts em suas redes sociais, convidando seus seguidores a interagir e bater metas que desbloqueiam descontos no site da Fini: uma vez alcançadas, disponibilizam cupons de desconto.

Além disso, se todos os desafios forem completados, a Fini fará, na madrugada do dia 25 para o dia 26, uma live na Twitch de Cid Cidoso, para anunciar descontos e surpresas ainda mais especiais de Fini Friday. Os descontos apresentados na live serão uma surpresa para os consumidores, que poderão desfrutar das promoções no dia 26 de novembro.

“A proposta é que os Fini Lovers não só recebam descontos muito especiais de Black Friday, mas também se sintam parte dessa conquista em uma dinâmica animada e próxima de influenciadores dos quais gostem”, afirma Andrea Köhler, gerente executiva de marketing da The Fini Company no Brasil.

E, para iniciar as ações da data mais importante de ofertas no Brasil, já está disponível, no site da marca, o Esquenta Fini Friday, com descontos de até 45% em itens selecionados.

Já nas franquias da marca, a última sexta-feira de novembro, também será movimentada. Os fãs da Fini poderão adquirir descontos de até 50% em todos os itens a granel disponíveis nos quiosques, incluindo as opções de produtos exclusivos.