Motorola acelera na velocidade do 5G nesta Black Friday

O ano de 2022 será o ano do 5G no Brasil, e a Motorola é hoje a marca líder de vendas desta nova tecnologia no país. Por esta razão, a Motorola decidiu acelerar a adoção desta tecnologia, priorizando nas suas ofertas de Moto Friday os principais modelos prontos para o novo 5G do Brasil: motorola egde 20 pro, o motorola edge 20, motorola edge 20 lite, o moto g100 e o moto g50 5G.

Além de descontos imperdíveis, haverá benefícios adicionais como cashback de até 10% em compras, acessórios originais gratuitos para o motorola edge pro e moto g100, descontos à vista e frete grátis para seus consumidores. Quem optar pelo motorola edge pro ou pelo moto g100 receberá gratuitamente a super dock station da plataforma Ready For, que permite a transferência de toda experiência da tela do smartphone (como jogos, aplicativos de lazer ou de trabalho, chats sociais, filmes e vídeos) para telas maiores como sua TV ou seu monitor de computador, permitindo mais espaço para trabalhar, curtir ou jogar.

O 5G é a nova geração de internet móvel que traz super velocidade com altíssima estabilidade para sua conexão de dados. Com o leilão concluído pela Anatel no início deste mês, o 5G estará disponível nas principais capitais do país já ao longo do primeiro semestre de 2022. E nada melhor do que estar preparado com um smartphone novo e compatível com esta grande novidade que chega nos próximos meses em nosso país.

“O 5G veio para mudar e impactar positivamente a vida das pessoas e das empresas, trazendo novos serviços e aplicações, que hoje, ainda nem imaginamos”, comenta Rodrigo Vidigal, diretor de Vendas da Motorola Brasil. “Muitos consumidores esperam os descontos da Black Friday para trocar de celular, e neste ano, traremos pela primeira vez super ofertas de modelos já compatíveis com o 5G do Brasil. Portanto seu novo smartphone já estará pronto para usufruir do acesso às redes móveis mais rápidas e estáveis que chegam em breve ao nosso país”, completa.

Mais informações sobre esses produtos e toda a linha Motorola podem ser encontradas na loja oficial da marca: https://www.motorola.com.br/.