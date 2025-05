Logitech G faz grande festa de lançamento no servidor Complexo de GTA V

O Metaverso acaba de ficar mais agitado com a chegada da Logitech G, marca líder em equipamentos e tecnologia para games, no servidor de RolePlay do Complexo, criado pela organização de esports do Fluxo e gerenciado pela 3C Gaming. A grande festa de lançamento foi para divulgar a chegada do mais novo headset G435 LIGHTSPEED não só nas lojas reais, mas também como item de customização do visual dos jogadores do Complexo. Para quem não sabe, os servidores de RolePlay de GTA V trazem um pouco mais de realidade para o mundo dos jogos, permitindo que jogadores assumam papéis na sociedade do servidor e desempenhem funções ou profissões na cidade de Los Santos.

A festa de lançamento do headset G435 LIGHTSPEED e da loja da Logitech G, localizada em frente ao maior hotel do Complexo, contou com a presença dos influenciadores Tawna, Fusion, Audaz, Vovo, Batata, Nan, Caioba, Baiano, Veronesi, One, Frota, Fanho, Kabuto, Dcosta, Haridadade, entre outros. Tudo isso foi transmitido no canal desses criadores e trouxeram mais de 100 mil pessoas ao vivo para acompanhar essa novidade, além do sucesso de vendas com a compra utilizando o cupom divulgado nas lives.

Quem quiser pode visitar a loja da Logitech G no Complexo ao longo dos próximos três meses, em que os jogadores poderão comprar com dinheiro do jogo uma réplica do G435 LIGHTSPEED para usarem em seus avatares, bem como camisetas da marca. Aqueles que fizerem as compras também poderão acessar a arena de drift exclusiva que fica no subsolo da loja.

“Uma ação como essa é perfeita para um periférico tão inovador como o G435 LIGHTSPEED, o headset mais leve e sustentável do mercado,” afirma Ricardo Filó, head de Gaming LATAM da Logitech. “A parceria com a 3C Gaming nos permitiu estar conectados com o público gamer até mesmo em seus avatares, uma oportunidade única para nós que sempre estamos desenvolvendo tecnologias que são pensadas para quem está sempre jogando.”, complementa.

“Quando soubemos que a Logitech queria fazer um lançamento especial para seu novo headset, buscamos oferecer uma grande imersão no Complexo do Fluxo. Para isso, desenvolvemos uma campanha totalmente personalizada, com direito a uma loja conceito da Logitech (idêntica à que existe na vida real), experiência única com uma pista de drift da marca e todos os jogadores podendo utilizar o produto dentro do jogo. Estamos entusiasmados com o lançamento e orgulhosos de termos inserido a Logitech no metaverso.”, disse Allan Fernandes, sócio da 3C Gaming.

O G435 LIGHTSPEED é o lançamento mais recente da Logitech G, que chega ao mercado com uma proposta de trazer conforto, sustentabilidade e múltipla conexão para os jogadores passarem horas em partidas ou em conversas pela internet. Pesando apenas 165 gramas, o periférico traz a combinação entre a tecnologia LIGHTSPEED 2.4 Ghz e o Bluetooth permite que o G435 se conecte no PC, Playstation e em dispositivos móveis.