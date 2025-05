Buscapé anuncia produtos mais buscados nas primeiras 12 horas da Black Friday

O Buscapé, assistente de compras inteligentes, revela os produtos que apresentaram a maior procura nas primeiras doze horas desta Black Friday. O levantamento mostra também a variação de preços desses itens, em comparação com a última semana e os últimos 30 dias. Entre os produtos mais buscados, destacam-se o smartphone Galaxy S20, seguido de perto pelo iPhone 12 4 de 64GB e o de 128GB.

Confira abaixo quais foram os 20 produtos mais buscados no Buscapé entre as 0h00 e 12h00 de hoje, assim como suas respectivas variações de preço:

Vantagens nas compras feitas pelo Buscapé

No Buscapé, o consumidor pode comparar os valores de milhares de produtos, além de acessar informações importantes sobre esses itens, consultar o histórico de preços, verificar os cupons de desconto nas lojas onde esses produtos estão disponíveis, calcular o frete e ganhar cashbacks cumulativos. Isso porque o Buscapé também oferece um cashback próprio para as compras realizadas a partir da plataforma, mas com a vantagem de poder ser combinado com os cashbacks das lojas e dos meios de pagamento. A plataforma possui mais de 100 milhões de ofertas para que o consumidor escolha onde comprar entre mais de 500 lojistas parceiros, com inúmeras possibilidades de vantagens financeiras.

Além disso, o Buscapé acaba de lançar um cartão de crédito exclusivo em parceria com o Banco PAN e oferece benefícios como isenção de anuidade, cashback em todas as compras e garantia do menor preço, onde o cliente pode acompanhar o preço do item comprado e, caso identifique que o mesmo está com preço menor, pode solicitar o reembolso da diferença.