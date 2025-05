Ubisoft Brasil apresenta novas categorias e divulga indicados para o Rainbow Six Brasil Awards 2021

A Ubisoft divulgou, nesta sexta-feira (26), os indicados para todas as categorias do Rainbow Six Awards 2021, premiação anual dedicada aos destaques brasileiros da modalidade. O público pode escolher no site oficial, até o dia 30 de novembro, o vencedor de diferentes prêmios e também o “Dream Team” de uma temporada histórica para o país no R6. Confira o vídeo de anúncio do evento.

Nas categorias abertas para votação popular estão: melhor página da comunidade, melhor streamer, personalidade do ano, “Dream Team”, melhor veículo de imprensa e MVP dos playoffs do Campeonato Brasileiro de Rainbow Six Siege 2021 – esta última categoria disponível entre os dias 4 e 6 de dezembro, no site oficial

A cerimônia marcada para o dia 8 de dezembro (quarta-feira) acontecerá na MAX Arena, em São Paulo, a partir das 20h, com presença de atletas e membros das equipes da elite do cenário nacional. O evento acontecerá dias após o término do Brasileirão Rainbow Six 2021, torneio nacional de maior relevância da temporada que distribui uma premiação total de R﹩ 500 mil.

Além dos prêmios escolhidos pelo público, mais categorias – como MVP de 2021, melhor coach, jogador revelação, jogada do ano, entre outras – também farão parte da cerimônia. Nestes casos, a votação acontece entre profissionais do cenário, como apresentadores, narradores, comentaristas, analistas e colaboradores da Ubisoft Brasil especializados no Rainbow Six Siege.

Com três títulos mundiais em 2021, o ano foi histórico para o Brasil na modalidade. O país dominou todas as competições internacionais e ocupou de vez o papel de protagonista no jogo. Por isso, nesta temporada, a disputa pelas premiações individuais está acirrada e em um nível ainda mais alto.

E os prêmios para streamers, páginas de comunidade e veículos de imprensa também são uma forma de reconhecimento para profissionais que não estão diretamente envolvidos nas competições, mas que contribuem para enriquecer e expandir o conteúdo e popularidade do cenário competitivo do Rainbow Six Siege.

“Após um ano muito especial para o Brasil, com títulos inéditos nos campeonatos mais importante do mundo, essa premiação destaca os grandes protagonistas que simbolizam a força e a grandeza do Rainbow Six Esports. Contamos com jogadores, organizações, veículos de comunicação, parceiros comerciais, criadores de conteúdo, fãs, torcedores e profissionais que fazem da comunidade R6 uma das mais apaixonadas e populares do Brasil”, destaca Marcio Canosa, Diretor de Esports da Ubisoft para América Latina.

O público poderá acompanhar o Rainbow Six Awards 2021 nos canais oficiais do R6 Esports Brasil na Twitch e no YouTube , com apresentação de Léo Bianchi, “Ique” Monclar, Maria Bonino e Yudi Tamashiro.

Confira abaixo os indicados de cada categoria do Rainbow Six Awards 2021: MVP da temporada:

Gustavo “Psycho” (Ninjas in Pyjamas)

Karl “Alem4o” (Team oNe)

Luccas “Paluh” (Team Liquid)

Melhor coach:

Marlon “Twister” (FURIA Esports)

Matheus “Ramalho” (FaZe Clan)

Arthur “TchubZ” (Team oNe)

Melhor organização:

Team oNe

Ninjas in Pyjamas

FURIA Esports

Melhor IGL:

Gustavo “Psycho” (Ninjas in Pyjamas)

Lorenzo “Lagonis” (Team oNe)

Gabriel “cameram4n” (FaZe Clan)

Revelação da temporada:

Diogo “Fntzy” (FURIA Esports)

Caio “Neskin” (Team oNe)

Gabriel “AsK” (Team Liquid)

Jogada do ano:

Soulz 1v4 – DWG vs. FaZe – Six Major Suécia

4K Neskin – T1 vs Cyclops – Six Major México

Double Ace do Fntzy – FURIA vs. INTZ – BR6 2021

MVP do BR6 2021:

Jaime “Cyber” (FaZe Clan)

Luccas “Paluh” (Team Liquid)

Karl “Alem4o” (Team oNe) MVP da Copa do Brasil:

Diego “ZaaK” (INTZ)

Vitor “peres” (Black Dragons)

Guilherme “Bassetto” (Black Dragons)

MVP da Série B:

João “Dotz” (SuperNova Team)

Thiago “Handyy” (TBZ Inc.)

Marcus “Sneepy” (Guidance Gaming)

MVP do Circuito Feminino:

Julia “juu” (Red Wolf)

Lara “Lara” (Black Dragons)

Maria “dudaZera” (Black Dragons)

Categorias abertas para votação do público:

Dream Team:

Votação aberta (máximo de dois jogadores de uma mesma equipe)

Personalidade do ano:

Karl “Alem4o”

Rafael “RazaH”

Matheus “Budega”

Gabriel “Machadinho”

Nicolle “Cherrygumms”

Julia “juu”

Gustavo “Psycho”

André “Nesk”

Leonardo “Astro”

Melhor streamer:

Rafael “RazaH”

Rafaela “Miranda”

Marcelo “Nerd Engenheiro”

Lorenzo “Lagonis”

Thiago “SexyCake”

João “Patife”

Letícia “CrystalZ”

Victor “HiT”

Nicolle “Cherrygumms”

André “Nesk”

Luccas “Paluh”

Gabriel “GCGamer”

Melhor página da comunidade:

Fábrica de Cobres

AnálisesR6

R6BR Atualizado

R6 On Fire

R6pédia

Girls On Six

Rocky Callboa

Artes do Exódia

Six News BR

Melhor veículo de imprensa:

The Clutch

MGG Brasil

The Enemy

Globo Esporte

Mais Esports

ESPN

UOL Start

Terra GameON

Lance!

MVP dos playoffs do BR6 2021:

Votação aberta entre os dias 4 e 6 de dezembro.