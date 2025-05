The King of Fighters `98 Ultimate Match Final Edition ficará ainda melhor com nova atualização

A SNK, lendária desenvolvedora de jogos de luta, anuncia que um de seus jogos mais amados – The King of Fighters `98 – ficará ainda melhor. The King of Fighters `98 Ultimate Match Final Edition receberá uma grande atualização na Steam neste inverno do hemisfério norte, adicionando recursos online aguardados ansiosamente pela comunidade. Os jogadores interessados poderão verificar esses novos recursos em um Testa Beta da Comunidade, entre 29 de novembro e 3 de dezembro.

The King of Fighters `98 Ultimate Match Final Edition também receberá lobbies online, oferecendo mais do que apenas partidas 1 contra 1. Os jogadores podem hospedar ou ingressar em grandes salas com vários jogadores para batalhas online épicas. E se eles simplesmente quiserem observar e aprender, ou torcer por seus amigos, será possível participar de batalhas online através do modo de observador.

Antes da atualização ir ao ar, haverá um Teste Beta da Comunidade, permitindo que a SNK colete o feedback dos jogadores. De 29 de novembro, às 22h (horário de Brasília), a 3 de dezembro, às 22h (horário de Brasília), os jogadores poderão conferir os lobbies online e recursos para espectadores.

The King of Fighters `98 Ultimate Match Final Edition está disponível na Steam.

