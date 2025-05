Samsung Pay oferece canal direto para abertura de conta com o Banco Santander

O Samsung Pay, serviço de pagamento móvel da Samsung, amplia seu portfólio de serviços financeiros com uma parceria inédita com o Santander. A partir desta quinta-feira (25), os usuários começam a encontrar a logomarca do banco na aba inicial do app. As duas gigantes uniram forças para facilitar a vida do consumidor, que poderá acessar os serviços do Banco Santander diretamente no aplicativo Samsung Pay.

O objetivo do banco, com a parceria, é que os usuários frequentes do Samsung Pay encontrem uma jornada simples e fluida dentro do aplicativo que já é utilizado no dia a dia para o pagamento de compras por aproximação. Desta forma poderão solicitar a abertura de conta com cartão de débito ou crédito do Santander, além de empréstimo pessoal com a Sim, fintech de empréstimos do Grupo Santander

Segundo Eduardo Santos, diretor de Serviços e Inovações para a área de dispositivos móveis da Samsung Brasil, a parceria com o banco expande os benefícios aos clientes Samsung, além de ser prova da constante inovação e compromisso da marca com seus consumidores. “São cada vez mais opções dentro do Samsung Pay, gerando ainda mais valor para os nossos usuários”, avalia.

“Com esse movimento, o Santander se torna o primeiro banco a permitir abertura de conta corrente fora dos seus canais digitais próprios. O Samsung Pay nos permitirá falar diretamente com clientes potenciais e ofertar as soluções mais adequadas a cada perfil”, afirma Rogerio Panca, diretor de Cartões do Santander.

O executivo conta que a jornada de abertura de conta corrente, solicitação de cartão de débito ou crédito do Santander e contratação de empréstimos via Sim foi desenvolvida pelo time de Tecnologia, de Cartões e Negócios Digitais do Santander em parceria com a Samsung para ser, antes de tudo, simples. “Dentro do Samsung Pay, o cliente abre a conta corrente com a gente, aceita os termos e condições e cria senha para o seu cartão com muita praticidade. O cartão de crédito já pode ser adicionado automaticamente ao Samsung Pay, desde que ele aceite com apenas um clique, eliminando qualquer outro processo fora do app”, explica. Outro diferencial e facilidade do serviço é que, uma vez aprovado o cartão, ele já pode ser utilizado para compras pelo aplicativo Samsung Pay antes mesmo da chegada do cartão físico.

Lançado em 2016 no Brasil, o Samsung Pay pode ser baixado diretamente da Galaxy Store ou Play Store. O Samsung Pay é compatível com a maioria dos terminais de pagamento, permite que os usuários paguem com os smartphones compatíveis em qualquer lugar que aceite pagamentos por aproximação (NFC). Verifique smartphones e cartões compatíveis, bem como mais detalhes em www.samsungpay.com.br