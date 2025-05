TômperoTikTok: plataforma anuncia parceria com Erick Jacquin

O TikTok chega com mais uma novidade para deixar sua comunidade ainda mais feliz e com água na boca! O renomado chef e apresentador Erick Jacquin é o mais novo embaixador da vertical de culinária da plataforma. Com isso, mais conteúdos do universo gastronômico vão estar disponíveis para a comunidade que é fã do assunto, mas dessa vez, as dicas e sugestões serão do grande chef francês, conhecido por valorizar o “tômpero”, a “cocância” e os sabores dos mais diferentes pratos da culinária mundial.

Para celebrar a comunidade culinária, a principal plataforma global de entretenimento vai lançar a campanha #TômperoTikTok durante o programa MasterChef Brasil, no dia 23 de novembro. “A vertente de culinária do TikTok vem crescendo cada vez, com conteúdos incríveis, cheios de dicas para quem quer se aventurar na cozinha e gosta do assunto. Para inspirar e estimular ainda mais os nossos usuários, convidamos o grande chef Erick Jacquin para se tornar embaixador do TikTok. O Jacquin e a #TômperoTikTok vêm para reforçar os conteúdos de culinária da plataforma, com receitas simples e fáceis de serem copiadas por toda a comunidade”, afirma Kim Farrell, diretora de marketing do TikTok para a América Latina.

Responsável por trazer ao Brasil e tornar popular o petit gâteau, Jacquin ainda compartilhará, em seu perfil no aplicativo, sua mais nova criação em cima da receita original da sobremesa, rápida, fácil e divertida de fazer, no estilo TikTok. A nova criação, feita especialmente para a plataforma, ficará disponível por um mês no cardápio do Buteco do Jacquin, o mais novo empreendimento do chef.