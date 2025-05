PGC 2021: KPI Gaming vence Weekly Final e se classifica para a Grande Final

A KPI Gaming venceu a primeira Weekly Final e se classificou para a Grande Final do PUBG Global Championship (PGC) de 2021, disputado em Incheon, na Coreia do Sul, com a participação de 32 equipes. Com o feito histórico, a equipe argentina, única representante da América Latina no torneio, faturou o prêmio de US$ 30 mil.

Formada por jogadores argentinos, a KPI obteve a 18ª colocação da Rank Decision, fase que abriu o PGC 2021 e definiu a ordem de entrada na primeira Weekly Survival, na qual a equipe latino-americana conseguiu a vitória na 14ª queda.

Segundo o formato do PGC 2021, as vencedoras de cada uma das 16 quedas da Weekly Survival se classificam para a Weekly Final e deixam de disputar as partidas subsequentes à sua vitória, dando lugar à equipe seguinte no ranking de acesso.

Na Weekly Final, houve dez quedas, nos mapas Erangel e Miramar, realizadas no sábado (27) e domingo (28). Nessa fase, o sistema de pontuação adotado é a Regra de Pontos do SUPER, livro de regras do PUBG, em que as posições finais em cada partida e o número de eliminações de adversários contam pontos para uma tabela de classificação geral.

Líder, a KPI somou 108 pontos, sendo 68 por abates. A equipe latino-americana pontuou em todas as dez partidas, com uma vitória, dois 3º lugares e três 4º lugares como seus melhores resultados.

Com a 1ª colocação na Weekly Final, a KPI ganhou US$ 30 mil e já se classificou para a Grande Final, que acontecerá em 17, 18 e 19 de dezembro. A equipe ainda disputará as próximas duas semanas de Weekly Survival, podendo chegar à Weekly Final, mas já possui sua vaga garantida na fase decisiva da competição.

A sul-coreana GHIBLI Esports ficou na 2ª posição da classificação final da Weekly Final, com 101 pontos conquistados, somente 7 atrás da KPI. A norte-americana Oath obteve o 3º lugar, com 78 pontos.

Além de KPI e Oath, as Américas são representadas no PGC 2021 pelas equipes TSM FTX, Spacestation Gaming, Soniqs e Dignitas.

A KPI conta, no elenco, com os argentinos Facundo “Capitan” Solsona, Ignacio “Dr4FTk1NG” Falzone, Emiliano “Em1hh Fidalgo e Nahuel “SzylzEN” Balseiro. O brasileiro Andrei “ps1co” Carvalho é reserva.

O PGC 2021 tem partidas da Weekly Survival às terças, quartas e quintas-feiras, da Weekly Final aos sábados e domingos e da Bottom 16 Rank Decision às segundas-feiras. O Grand Survival está marcado para 16 de dezembro e a Grande Final, para os dias 17, 18 e 19 de dezembro. A premiação é de US$ 2 milhões, além de 30% do valor arrecadado por meio do Desafio do Bolão.

O campeonato é transmitido em português na Twitch, YouTube e Facebook.

Para ver as últimas notícias das competições do PUBG, por favor visite o site oficial ou acesse os canais oficiais do PUBG Esports no Twitter, Facebook e Instagram.