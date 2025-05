Cyber Week da Fast Shop tem até 40% de desconto

Para quem não garantiu as ofertas da Black Friday, na Fast Shop ainda dá tempo de aproveitar os descontos. Na sua Cyber Week a rede mantém, até domingo (5), promoções que chegam a 40% off nas lojas físicas e no Online. Nos canais digitais, a Fast Shop oferece outros diferenciais de conveniência, como a entrega em uma hora, para alguns produtos e regiões, e opções exclusivas de pagamento, como o parcelamento em até 18x em cartões de crédito Santander e Bradesco.

Para facilitar, o aplicativo móvel Fast Shop conta com uma ferramenta que viabiliza a comunicação dos clientes com um dos vendedores das lojas. No canal, é possível receber consultoria técnica, conduzir a negociação e finalizar a compra, tudo de maneira remota e assistida.

O pagamento via Pix nas mais de 80 lojas físicas da rede, e no site, também dão acesso a condições e descontos exclusivos.

Entre os destaques da Cyber Week estão:

Lava Louças Electrolux 14 Serviços Inox com Função Higienizar, De R$ 5.249,00 por R$ 3.699,00 à vista*

Robô Aspirador de Pó Samsung Powerbot-E com Capacidade de 0,2 Litros e Filtro Lavável, R$ 2.129,00 em 1x no cartão*

Fritadeira sem Óleo Midea DualCyclone Preta, R$ 509,00 em 1x no cartão*

LEGO® Disney Mickey and Friends – Avião a Hélice do Mickey Mouse, De R$ 89,00 R$ 71,99 à vista*

Lavadora de Roupas Brastemp 15kg Cinza Titânio com Ciclo Edredom Especial e Enxágue Anti-Alérgico, De R$ 3.649,00 por R$ 2.699,00 à vista*

Geladeira Samsung Evolution RT46 com PowerVolt Inverter Duplex 460L Inox Look, de R$ 5.674,88 por R$ 3.899,00 à vista* (oferta da loja física)

Micro-ondas Brastemp 32 Litros Inox Espelhado com Grill e Painel Integrado, de R$ 1091,98 por R$ 1.048,00 à vista* (oferta da loja física)

Cafeteira Nespresso Vertuo Next Vermelho Cereja para Café Espresso, de R$ 1.099,00 por R$ 849,33 à vista* (oferta da loja física)

*As promoções são válidas enquanto durarem os estoques e os preços podem sofrer alterações.