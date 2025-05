Etermax lança Perguntados Exploradores, primeiro jogo single player da famosa série de trivia

A etermax, empresa internacional de tecnologia criadora de grandes sucessos dos games mobile, acaba de ampliar o universo da sua famosa série Perguntados com o título Perguntados Exploradores. Já disponível gratuitamente no Google Play (Android) e na App Store (iOS), o novo game oferece uma inédita experiência single player para jogadores que querem se divertir testando seus conhecimentos em diversas áreas.

Para Mariano Fragulia, diretor de Produto da etermax, “o novo modo single player atende aos pedidos frequentes de fãs do universo de Perguntados que desejavam se desafiar sem precisar de um oponente. Com Perguntados Exploradores, celebramos os oito anos da franquia Perguntados oferecendo mais opções de experiências e plataformas para ampliar o conhecimento e o entretenimento”.

Perguntados Exploradores está disponível em seis idiomas, inclusive em português, e combina trivias divertidas com belos cenários. Trata-se de uma aventura de aprendizado e exploração em que os jogadores precisam responder corretamente perguntas de seis áreas do conhecimento (Artes, Ciência, Esporte, Entretenimento, Geografia e História), no menor tempo possível, para concluir desafios com mecânicas variadas e desbloquear novos mundos.

O personagem Milly, inimigo de longa data da roleta Willy, está espalhando suas travessuras pelo game e caberá ao jogador ajudar a restaurar a ordem, ainda que Milly sempre encontre novas maneiras de desencadear o caos. A cada novo mapa, diferentes histórias e desafios chegam ao jogo, como animais grandes e poderosos que tornam a dificuldade ainda maior.

Em novembro, a etermax comemorou o oitavo aniversário de Perguntados, uma de suas marcas mais amadas, e além do lançamento de Perguntados Exploradores, os jogadores podem aproveitar uma série de eventos e conteúdos especiais nos jogos da franquia, como artes personalizadas, descontos em itens, promoções e muitas surpresas.

Desde 2013, Perguntados vem expandindo a oferta de entretenimento, cruzando a fronteira dos dispositivos móveis, conectando milhares de pessoas e desafiando usuários de todo o mundo. A mais recente plataforma em que Perguntados chegou foi a Twitch, onde conta com uma extensão exclusiva para que streamers de qualquer parte do mundo possam melhorar o VX (Viewer Experience) de suas transmissões e aumentar a conexão e engajamento com seus seguidores