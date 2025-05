Conheça os 9 finalistas do Concurso Cosplay da CCXP Worlds 21

O Concurso Cosplay da CCXP Worlds 21 promete deixar o fã do universo pop indeciso sobre quem tem o melhor figurino, performance e conjunto. São 9 os finalistas eleitos por votação popular e júri técnico no site. Todos os eleitos irão se encontrar e apresentar uma performance de forma presencial, no palco da CCXP Worlds 21, no último dia de evento (5/12).

Para esta edição, uma peculiaridade chama atenção: dos 9 escolhidos, quatro apresentaram cosplays de personagens do jogo League of Legends, da Riot. Personagens dos animes, animações clássicas da Disney e um filme dos anos 90 completam a lista de inspirações. A idade dos participantes varia entre 21 e 35 anos sendo, 6 localizados no Estado de São Paulo, 2 em Santa Catarina e 1 no Ceará.

A competição presencial contará com um time de jurados especializados no tema, que será divulgado em breve. O vencedor do prêmio principal, o título de “Master Cosplay” da CCXP Worlds 21’, levará para casa um par de ingressos Full Experience da CCXP22 (R﹩ 24.000*, o par) e uma Honda Elite 0km 125cc na cor preta de ano/modelo 2021. As outras premiações são para as categorias Best Costume, que vai garantir um par de ingressos Epic para a CCXP22 (R﹩ 4.000*, o par), e a categoria “Best Performance”, que ganhará um par de ingressos de quatro dias para a CCXP22 (R﹩ 2.360*, o par). Assim como no ano passado, os finalistas passaram por duas etapas. O número total de inscritos em 2021 foi de 223, desses 77 foram para votação online e jurí técnico, resultando nos nove finalistas eleitos pelo público entre os dias 22 de outubro e 04 de novembro. “Conhecidos os finalistas, o próximo passo é conferir agora pessoalmente os cosplays que já deixaram a gente de boca aberta nas fotos que recebemos nas inscrições e pirar nas apresentações finais, sempre cheias de surpresas e inventividade “, conta Marcelo Forlani, sócio-fundador do festival.