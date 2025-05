Mercado Livre lança curso gratuito para jovens ingressarem de maneira rápida no varejo digital

O Mercado Livre lança o Programa ON voltado à formação gratuita de jovens de todo Brasil. Realizado em parceria com a Taqe , plataforma gamificada de recrutamento e seleção à distância, o curso tem como objetivo colaborar com a capacitação e inserção de jovens a partir de 16 anos no mercado digital. Diante da relevância do comércio digital no país, e expertise da plataforma neste segmento da economia, o curso vai formar assistentes de e-commerce para rápida contratação pelas empresas. As vagas já estão disponíveis, não há pré-requisitos e as inscrições podem ser feitas por meio do site do programa

O comércio eletrônico foi um dos setores da economia que mais cresceu nos últimos dois anos e o ritmo deve se manter elevado. Somente em 2020, por exemplo, mais de 93 mil novas micro e pequenas empresas passaram a fazer parte da plataforma do Mercado Livre no Brasil. Diante disso, o Programa ON foi estruturado para ser ágil e assertivo, garantindo os conhecimentos básicos para a rápida inserção desses profissionais no mercado. 100% online e com duração de 4 horas, a trilha de formação conta com aulas gravadas e divididas em 6 módulos: o e-commerce no Brasil e no mundo; o ecossistema do Mercado Livre; elaboração e publicação de anúncios; branding e construção de vídeos; tratamento de leads; e técnicas de venda, negociação e financiamento.

Além de oferecer formação gratuita, o Mercado Livre vai estimular empreendedores da sua base a contratar os jovens que se formarem no curso. Ao se cadastrar no site do Programa On, o empreendedor terá acesso ao banco de talentos e poderá convidá-los para uma entrevista por lá mesmo. Os candidatos podem ter diferentes origens: muitos já são usuários da plataforma de empregos Taqe, outros foram atraídos especificamente por ações de comunicação do Programa ON em diferentes mídias e parceiros. Todos eles participaram do curso de assistente de e-commerce do programa e devem ter ao menos 75% do curso online de assistente de e-commerce, contemplando 18 aulas introdutórias sobre o tema em vídeo e atividades interativas. O tempo total de realização do curso estimado é de 4,5 horas.

“Sobretudo devido à pandemia, o comércio digital tem sido uma importante ferramenta de inclusão e geração de renda e empregos no Brasil. Na América Latina, por exemplo, mais de 900 mil famílias têm a nossa plataforma como fonte principal de renda”, comenta Laura Motta, gerente de Sustentabilidade do Mercado Livre no Brasil. “Queremos conectar os jovens formados pelo curso com vendedores da plataforma, gerando oportunidades de inclusão produtiva para os jovens e acelerando a digitalização dessas pequenas e médias empresas que fazem parte da nossa cadeia de valor”, completa.

Projeto de educação e formação

Além do Programa ON, o Mercado Livre investe com outras iniciativas de capacitação de jovens para o mercado de trabalho, como: o First Mile, programa de desenvolvimento para pessoas negras, em início de carreira, na área logística; o IT Bootcamp, programa exclusivo para pessoas com deficiência na área de tecnologia; o Redes para o Futuro, voltado à formação e empregabilidade de jovens em logística nas cidades onde possui centros de distribuição; e o Meli para Todos, que capacita pessoas com deficiência em logística para o mercado de trabalho.

Serviço:

Curso ON

Pré-requisitos: idade a partir de 16 anos

Data: a partir de 22/11/2021

Formato: online

Investimento: gratuito