Dazz lança nova linha de Cadeiras Mermaid

Com um olhar direcionado especialmente para o público feminino, a Dazz, tradicional empresa de cadeiras e periféricos gamers, anuncia seu novo lançamento: a linha de cadeiras Mermaid. A novidade apresenta uma paleta de cores vibrantes e um design inovador, se diferenciando das demais linhas inseridas no mercado. O produto já está disponível no site oficial da Dazz, com três modelos em azul com detalhes rosa, roxo e pink, por R$ 1599.00.

Para Victor Torok, coordenador de marketing da Dazz, a nova linha foi criada com o intuito de atrair o olhar das mulheres inseridas no cenário de games : “Sempre pensamos em uma nova linha de produtos que agradasse principalmente o público feminino, que já está extremamente inserido dentro dos jogos e competições pelo mundo todo. Por esse motivo, lançamos a linha Mermaid, com um design inovador e cores vibrantes, que deixam o ambiente mais colorido e confortável. Os três diferentes modelos permitem que você escolha a cor que precisa para completar o seu setup com uma cadeira cheia de estilo. E claro, sem deixar de lado a qualidade premium que a Dazz oferece em todas as suas linhas”.

Confira abaixo as especificações técnicas dos produtos:

Material braço: Metal e plástico

Material assento: Corino e espuma de alta densidade

Material base: Aço e PVC

Classe pistão: Pistão a gás classe 4

Tipo de cadeira: Cadeira Gamer

Tipo de base: Base Estrela

Peso máximo suportado (kg): 100 Kg

Altura recomendada: 1,85 cm

Mecanismo de ajuste: Tipo borboleta

Ajuste de altura: Até 9 cm

Encosto regulável: Até 180 graus com almofada de lombar

Apoio de braço 2D, ajustável até 7 cm

Apoio de cabeça: Com almofada de pescoço

Quantidade de rodas: 5 unidades

Tipos de rodas: Rodas em nylon

Assento reclinável: 25 graus

A Dazz é uma empresa que busca criar e conectar produtos de tecnologia gamers ao estilo de vida das pessoas. Pertencente ao Grupo Rio Branco, a marca se destaca no segmento por conta da sua qualidade e variedade de produtos, tendo 14 opções de cadeiras gamers e mais de 80 opções de periféricos, como teclados, mouses, controles, acessórios e muito mais. Em 2020, a marca teve um aumento de 314% nas vendas.