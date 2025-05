LG LED 136″ redefine a experiência de cinema em residências de luxo

Com objetivo de oferecer a autêntica experiência de cinema em casa para os consumidores, a LG traz ao mercado sua nova tela gigante, a LG LED 136’’, desenvolvida para instalações residenciais de alto padrão. A entrada da LG no segmento de painéis de LED residenciais superluxuosos combina a longa experiência da empresa no desenvolvimento de produtos eletrônicos premium, a compreensão ampla das necessidades do público e o grande investimento em inovação em uma das tecnologias mais promissoras da indústria, o LED.

O painel LG LED 136″ é diferente de qualquer outra tecnologia de televisores ou monitores para uso residencial, usando mais de 2 milhões de LEDs individuais para fornecer altíssimo desempenho com brilho excepcional, durabilidade, amplo ângulo de visão e uma imensa gama de cores, mesmo em ambientes mais iluminados, por exemplo com muitas janelas. A tecnologia LED é visivelmente diferente em comparação às “TVs LED” que possuem retroiluminação em sua estrutura. As imagens da tecnologia são criadas diretamente pelos LEDs e, assim, fornecem alta taxa de contraste e brilho, exibindo as imagens mais vivas disponíveis em uma tela de vídeo atualmente.

A alta qualidade do produto está presente nos mínimos detalhes, começando pelo processo de transporte, que utiliza um case especialmente desenvolvido para proteger e organizar todos os componentes até a entrega ao cliente; passando pelo desempenho, com tecnologia HDR 10 (High Dynamic Range) para representar imagens com mais precisão, realismo e preparado para automação residencial com certificação Crestron Connected; e, por fim, com durabilidade sem paralelo, sendo desenvolvido para operar no mínimo 100.000 horas – em outras palavras, oferece qualidade de imagem impressionante por mais de 10 anos.

Seu design minimalista e sofisticado garante perfeita adaptação aos mais diferentes projetos de arquitetura e ambientes. Outra vantagem é que todos os componentes de uma solução de LED estão integrados no mesmo produto, facilitando o processo de instalação e a posterior utilização do produto, que é feita de forma simples e intuitiva, como uma TV tradicional, por meio do seu controle remoto.

Além do uso residencial, o LG LED 136″ é versátil para atender as necessidades de escritórios, em suas salas de reuniões, e também ambientes educacionais, religiosos, hotéis, entre outros, quando o objetivo é criar auditórios. Por apresentar cores mais vivas e nítidas quando comparado a um projetor, por exemplo, o painel de LED é mais eficiente ao atrair a atenção do público e aumentar seu engajamento durante as apresentações.

“É realmente o que há de mais avançado em tecnologia para reprodução de vídeos residenciais, oferecendo qualidade e desempenho que agrada aos mais exigentes consumidores que desejam algo não apenas imersivo, mas também altamente exclusivo”, afirma Leonardo Di Clemente, gerente de produtos da LG responsável pela categoria de LED. “O uso da tecnologia LED, já popular em ambientes corporativos, é uma das principais tendências para uso em residências de alto padrão e deve se consolidar nos próximos anos. A LG está preparada para este novo mercado oferecendo tecnologia de ponta e os mais elevados padrões de qualidade, certificados internacionalmente”, finaliza.