Google faz evento virtual e gratuito para quem deseja conhecer as oportunidades de carreira no time de inovação comercial

Na segunda-feira, 6 de dezembro, das 19h às 20h, acontece o evento Como trabalhamos: Por dentro dos Serviços Técnicos do Google (gTech). O evento contará com a presença dos líderes da área no Brasil e do time de recrutamento da companhia, que darão mais informações sobre as possibilidades de carreira e as vagas em aberto.

Conhecido internamente como gTech, o time de inovação comercial do Google é responsável por desenvolver soluções técnicas customizadas para ajudar clientes a superar desafios de negócio. De acordo com André Santos, Líder da equipe na América Latina, o papel da área é ajudar a dar vida a produtos e serviços que alcançam bilhões de usuários por meio de soluções técnicas customizáveis.

“Nosso trabalho é ajudar os usuários e clientes do Google a extrair o máximo de valor das nossas ferramentas. Ajudamos desde uma pessoa que está com dificuldades para comprar um app na Google Play até um grande anunciante que precisa otimizar suas campanhas de marketing on-line. Criamos soluções customizadas que vão além das funcionalidades dos produtos se for preciso e fazemos isso mesclando habilidade técnica, conhecimento dos produtos e uma profunda compreensão das necessidades de nossos clientes.”, afirma o executivo.

O público-alvo são estudantes e profissionais com formação ou experiência profissional em áreas técnicas como Engenharia de Software, Sistemas de Informação, Ciências da Computação, que desejam conhecer mais sobre a carreira na área.

O Google está com vagas abertas para gTech no escritório de São Paulo. Entre os principais requisitos, é necessário saber algumas linguagens de programação, como Java, C / C ++, C #, Objective C, Python, JavaScript ou Go, além de inglês fluente.

É possível se candidatar acessando a página de carreiras da companhia.

As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas na página do evento.

Confira abaixo a agenda do evento e lista de palestrantes:

Agenda

19:00 | Visão geral de gTech com André Santos – Líder da Equipe de Google Professional Services (gTech) na América Latina

19h10 | A vida no Google: mesa redonda com gTech (João Aleixo, Flavia Moinhos e Marco Borges)

19h40 | Carreiras e oportunidades em gTech (Julia Barollo e Lisiane Lemos)

19h55| gTech por uma Googler (Mariana Viana)

20:00 | Conclusão

André Santos – Líder da Equipe de Google Professional Services (gTech) na América Latina

João Aleixo – Engenheiro de Soluções Técnicas (gTech)

Flavia Moinhos – Publisher Solutions Manager (gTech)

Marco Borges – Engenheiro de Soluções de Produto na equipe gUP Geo (gTech)

Mariana Viana – Consultora Técnica de Soluções para Publishers (gTech)

Julia Barollo – Recrutadora do Google para América Latina

Lisiane Lemos – Gerente de Programas de Recrutamento de Diversidade, Equidade e Inclusão LATAM