ICARUS chega com tecnologias NVIDIA DLSS e Ray Tracing

O mais recente NVIDIA GeForce Game Ready Driver inclui otimizações já no lançamento de ICARUS, novo jogo de sobrevivência cooperativo de Dean Hall e RocketWerkz. Apenas os gamers GeForce RTX obtêm suporte no dia do lançamento para NVIDIA DLSS e Ray Tracing.

O novo driver também oferece a melhor experiência em Chorus e Halo Infinite, suporte para seis novos monitores gamer compatíveis com G-SYNC e cinco novos perfis de configurações ideais com apenas um clique no GeForce Experience.

ICARUS apresenta NVIDIA DLSS e Iluminação Global RTX

A NVIDIA trabalhou junto à RocketWerkz para adicionar NVIDIA DLSS e Iluminação Global RTX (RTXGI) ao ICARUS.

Alimentado por tecnologia de renderização IA e processadores Tensor Core dedicados encontrados exclusivamente em GPUs GeForce RTX, o NVIDIA DLSS acelera as taxas de quadros em ICARUS enquanto preserva os detalhes gráficos impressionantes do jogo para fornecer qualidade de imagem semelhante à resolução nativa.

ICARUS é o primeiro jogo publicado utilizando o novo recurso Infinite Scrolling Volumes da RTXGI, demonstrando as incríveis possibilidades do RTXGI para outros jogos.

Os ambientes do ICARUS são aprimorados com iluminação global obtida via RTXGI. Em ICARUS, o RTXGI oferece iluminação realista do sol e da lua, que reflete naturalmente de uma superfície a outra. À medida que os jogadores derrubam árvores, erguem edifícios e mudam o ambiente, a iluminação é instantaneamente atualizada para refletir essas mudanças, permitindo que um solo de floresta, antes escuro e protegido pelas copas das árvores, agora seja fortemente iluminado.

Para oferecer suporte aos biomas gigantescos de ICARUS, um novo recurso chamado Infinite Scrolling Volumes foi desenvolvido para RTXGI. Conforme os jogadores se movem pelo ambiente, a iluminação é atualizada em torno do ponto de vista do jogador, reduzindo os requisitos de memória e aumentando o desempenho.

Mais melhorias do Game Ready Driver

Chorus, nova aventura sci fi da Deep Silver chega nesta sexta (3) com NVIDIA DLSS.

Adição de configurações ideais do GeForce Experience para 5 novos jogos, incluindo: Farming Simulator 22 Halo Infinite Inscryption Ruined King: A League of Legends Story Crab Game

Suporte para 6 novo monitores compatíveis com G-SYNC: ASUS XG27UQR Dell G2722HS Dell G3223D Dell G2422HS LG 32PG750 MSI G273



