Wi-Fi 6: chegou a hora de investir em um roteador com a tecnologia?

Com a integração cada vez maior da sociedade no meio digital, o Brasil é um dos países que mais utilizam a Internet no mundo. O alto consumo se reflete no número de dispositivos em uso no país – destaque para smartphones, notebooks, tablets e computadores -, com cerca de 424 milhões de aparelhos, conforme levantamento realizado pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

As novas tecnologias têm sido importantes para o desenvolvimento e disseminação das redes sem fio, na qual contribuem para um bom desempenho durante a navegação na web. Uma delas é o Wi-Fi 6, padrão que proporciona conexão mais veloz, capaz de integrar múltiplos usuários de forma simultânea e sem a perda de performance. De acordo com a Wi-Fi Alliance, dispositivos compatíveis com a versão podem chegar a 80% dos equipamentos vendidos em 2022 (no mundo?), sendo uma das principais apostas do segmento para os próximos anos.

O Wi-Fi 6 tem por propósito conectar equipamentos móveis de forma inteligente, visando evitar interferências e problemas com transmissão de dados, com latência cerca de 75% menor se comparado à quinta geração. A tecnologia permite até quatro vezes mais taxa de transferência, o que ocasiona Internet mais eficiente.Alexandre Nogueira, Gerente de Vendas da Mercusys , uma das principais fabricantes de dispositivos de rede do mundo, explica as principais vantagens de adquirir roteadores sem fio da sexta geração.

VELOCIDADE

Segundo Nogueira, um dos benefícios de aparelhos Wi-Fi 6 é a alta velocidade de conexão. O especialista comenta que em condições normais, ele consegue alcançar índices que ultrapassam 4.800 megabits por segundo, superando o lançamento anterior que atinge por volta de 850 Mbps. “Por funcionar nas frequências de 2,4 GHz e 5 GHz, ele garante menor lentidão e interferências, maximizando a navegação. Seu rendimento é cerca de 40% maior que a versão anterior, o que permite downloads mais rápidos e uso mais eficaz”, analisa.

SEGURANÇA

Roteadores compatíveis com a tecnologia Wi-Fi 6 são considerados mais seguros devido a criptografia WPA3. O padrão de segurança possui diversas melhorias que tornam mais difícil a invasão e o roubo de dados pessoais por hackers. “As senhas tornam-se mais fortes devido ao aumento da proteção das criptografias. Dessa forma, a exposição a ataques virtuais é menor, afirma Alexandre.

TECNOLOGIA DE ÚLTIMA GERAÇÃO

O Wi-Fi 6 dispõe de tecnologias sofisticadas que possibilitam maior eficiência, como o MU-MIMO e o OFDMA. O MU-MIMO transmite dados para diferentes dispositivos simultaneamente usando vários fluxos. O OFDMA permite que diferentes dispositivos compartilhem um fluxo de transmissão, aumentando a eficiência. “Os recursos são fundamentais para garantir uma Internet potente. Com ela é possível realizar transmissões ao vivo sem interferências, assistir filmes em qualidade 8K, e participar de jogos on-line sem se preocupar com lentidão ou lags”, finaliza.

Conheça o MR70X, roteador Wi-Fi 6 da Mercusys:

• Próxima Geração WiFi 6 – Atinge velocidade Wi-Fi 6 de até 1.8 Gbps (1201 Mbps na banda de 5 GHz e 574 Mbps na banda de 2.4 GHz)

• 4× Mais Capacidade – OFDMA e MU-MIMO permitem a transmissão simultânea de dados de e para vários dispositivos, melhorando a eficiência geral da rede.

• Cobertura Ampla e Forte – 4× antenas multidirecionais de alto ganho com Beamforming que permite conexões estáveis e sinal de WiFi forte em toda a casa.

• Proteção de Segurança – O WPA3 oferece segurança WiFi aprimorada.

• Conexões Gigabit – Aproveite ao máximo seu acesso à internet e transfira dados em velocidades rápidas para obter o máximo de desempenho.

• Economia de Energia – Programar o horário ideal para ligar reduz o consumo de energia dos dispositivos móveis e IoT durante as transmissões de dados.

• Menos Interferência de WiFi – Minimiza a interferência de sinais vizinhos para melhorar a eficiência de transmissão com cores BSS

• Conexão Inteligente – Escolhe de forma inteligente a melhor banda disponível para cada dispositivo

• Modo Access Point – Estende uma rede com fio e a torna sem fio