O jogo está quentíssimo e só falta você!

Já chegamos na metade do PWR2GAME, o Reality Gamer da Motorola que vai encontrar os novos 5 jogadores de Wild Rift do Flamengo Esports. Então, se você perdeu o que aconteceu até agora, vou te contar um pouquinho aqui!

Além de aprendizado e gameplay, nossos participantes também participam de contendas (provas) que foram criadas e relacionadas com elementos do jogo Wild Rift. Cada desafio foi inspirado em uma Região do universo de WR. Até agora, nossos jogadores já visitaram Freljord, Piltover, Águas de Sentina e Ixtal.

Os ganhadores de cada prova ganham moedas que vão acumulando ao longo do Reality e vantagens dentro do programa, como momentos exclusivos com o coach Djoko, por exemplo. Mas o que essas moedas valem? Isso você só vai descobrir acompanhando nossos próximos episódios!

Assista todas as quintas feiras às 19h no Canal do Tiktok @Pwr2Play e também aos sábados às 22h na Band Sports. E se você perdeu algum episódio, assista no Youtube do PWR2GAME.