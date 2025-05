Novo gameplay de Dying Light 2 Stay Human é revelado no 5º episódio de Dying 2 Know

A Techland apresentou nesta quinta (2) o 5º episódio de Dying 2 Know (D2K), uma websérie original criada para dar mais detalhes sobre o universo do jogo. Esse episódio foi apresentado pelo dublador, Jonah Scott, e a streamer Leah, que mostraram um vídeo completamente novo de gameplay, revelando detalhes da história e do sistema de parkour.

Além do gameplay, foi destacado neste episódio a comemoração do 30º aniversário da Techland. Para a ocasião, o estúdio fez uma parceria com o GOG e o Steam¹ para permitir que os jogadores curtam seus antigos títulos de forma gratuita². Ainda haverá mais presentes e outras ofertas disponíveis para os fãs, basta visitar a seção especial de aniversário do site de recompensas TechlandGG para mais detalhes.

O site de recompensas TechlandGG também recebeu uma atualização, e agora os jogadores podem ativar conquistas especiais e resgatar prêmios dentro de Dying Light. Isso também valerá para Dying Light 2 Stay Human, o que significa que os jogadores podem ter uma vantagem ao explorarem a Cidade no dia do lançamento.

Este ano aconteceram alguns eventos de preview ao redor do mundo, no qual jornalistas e influenciadores tiveram a chance de testar o jogo em primeira mão. Neste episódio também foi possível ver detalhes dessas prévias, com o vídeo de um dos eventos e destaques do feedback positivo dos participantes.

O gameplay foi o foco do episódio e Kornel Jaskula, Produtor Sênior de Dying Light 2 Stay Human, mostrou aos espectadores um vídeo nunca antes visto, no qual Aiden parte em uma jornada em busca de mais informações sobre sua irmã desaparecida. O jogo se passa 22 anos após o primeiro e apresenta o dobro de movimentos de parkour.

Durante o episódio, também foi anunciado que o concurso Dying Light 2 Stay Human UGC teve seu prazo estendido até o dia 10 de janeiro de 2022. A Techland incentiva os jogadores a criarem suas próprias artes para concorrerem a prêmios incríveis. Você pode ver as instruções online em dyinglightgame.com/contest.

É possível assistir ao último episódio de Dying 2 Know aqui, e você pode esperar para saber ainda mais sobre o jogo enquanto fazemos a contagem regressiva das oito semanas restantes até o lançamento oficial, que acontece em 4 de fevereiro de 2022.

¹ Começa no dia 9 de dezembro no steam

² Crime Cities estará disponível via GOG, enquanto que Call of Juarez Gunslinger, ficará disponível no Steam a partir de 9 de dezembro. Ambos os jogos terão um tempo limitado para serem resgatados

Dying Light 2 Stay Human, publicado pela Techland, será lançado em 4 de fevereiro de 2022 para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Pré-vendas estão disponíveis em dyinglightgame.com/preorder. Todas as pré-vendas vêm com o pacote digital exclusivo Reload, que apresenta uma roupa exclusiva, arma e skin para o parapente

Junte-se aos outros sobreviventes no Discord, Facebook, Twitter, Instagram, e YouTube.