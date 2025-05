LG traz os jogos na nuvem do GEFORCE NOW da NVIDIA para suas Smart TVs com webOS

A LG Electronics (LG) anunciou uma parceria com a NVIDIA para ser a primeira fabricante de TVs a desenvolver um app de Smart TVs do GeForce NOW, o principal serviço de streaming de jogos na nuvem, para as TVs LG equipadas com o webOS.1 Com telas imensas, imagens realistas e altas taxas de atualização, as TVs OLED da LG são perfeitas para o GeForce NOW. Disponível para NVIDIA SHIELD, Windows para PCs, macOS, Chrome OS, Android e Safari para iPhone e iPad, o GeForce NOW permite que os jogadores comecem a jogar em uma TV LG e continuem em praticamente qualquer dispositivo.

O app estará disponível em versão beta na LG Content Store, em modelos selecionados de TVs LG 4K OLED, QNED Mini LED e NanoCell da linha 2021 em 80 mercados. 2 Com o app, os proprietários de TVs LG compatíveis poderão jogar mais de 35 jogos gratuitamente usando apenas um controle compatível, sem a necessidade de nenhum hardware adicional.

Entre os jogos disponíveis estão Rocket League e Destiny 2, além de títulos populares como Guardiões da Galáxia e Crysis Remastered Trilogy. Todos podem ser jogados com até 1080p de resolução e 60 quadros por segundo. Os assinantes da categoria Priority do GeForce NOW têm acesso à plataforma mais avançada para rastreamento de raios e tecnologias de IA fazendo o streaming direto dos servidores da NVIDIA com RTX instalados em data centers do mundo todo, o que resulta em excelente jogabilidade e gráficos deslumbrantes e de alta qualidade.

A combinação vencedora do GeForce NOW com as TVs OLED da LG se traduzirá em jogos imersivos e reais. Os pixels que se autoiluminam das TVs OLED da LG garantem as cores mais vibrantes e os pretos puros, proporcionando um realismo inédito aos ambientes e aos personagens dos jogos. As TVs LG também oferecem um tempo de resposta ultrarrápido de 1 milissegundo, input lag baixíssimo que resulta em imagens mais homogêneas, melhor controle e uma vantagem importante em relação aos concorrentes.

“Os clientes da LG esperam o melhor quando se trata de jogos em uma tela grande”, diz Lee Sang-woo, vice-presidente sênior de estratégia de negócios corporativos da

LG Electronics Home Entertainment Company. “A parceria com a NVIDIA para disponibilizarmos o GeForce NOW aos proprietários de TVs LG sinaliza nosso compromisso de entregar a melhor experiência de jogo nas TVs LG com webOS.”

1 A lista completa dos modelos de TV compatíveis será anunciada futuramente.

2 A versão beta do GeForce NOW da NVIDIA está totalmente funcional, sem restrições de funcionalidades ou serviços.