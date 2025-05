Team Liquid supera Ninjas in Pyjamas e conquista o Campeonato Brasileiro de Rainbow Six Siege 2021

A Team Liquid é, mais uma vez, campeã brasileira de Rainbow Six Siege. Neste sábado (4), a Cavalaria bateu a Ninjas in Pyjamas – algoz do time na decisão do Six Invitational deste ano – por 3 a 1 e conquistou o título do Campeonato Brasileiro de Rainbow Six Siege 2021, o segundo da organização. Além da taça, a line-up formada por Luccas “Paluh”, André “nesk”, Paulo “psk1”, Gabriel “Ask” e Pablo “resetz” faturou R﹩ 200 mil pela primeira colocação, enquanto a vice-campeã Ninjas in Pyjamas ficou com R﹩ 80 mil do prêmio. No total, o Brasileirão distribuiu meio milhão de reais.

Os dois finalistas estiveram na MAX Arena, localizada no bairro da Mooca, em São Paulo. O evento marcou o retorno do público às competições de Rainbow Six Siege no Brasil e seguiu todos os protocolos de segurança com o intuito de garantir a saúde e o bem-estar de todos que compareceram. Os fãs de R6 também puderam acompanhar as emoções da final do BR6 2021 nos canais oficiais do Rainbow Six Esports Brasil na Twitch e no YouTube

O confronto marcou a revanche da decisão no Six Invitational 2021. Porém, desta vez a sorte sorriu para a Cavalaria. Apesar de sair atrás no confronto, a Liquid trouxe para a final a regularidade que demonstrou ao longo de todo o campeonato e impediu a NiP de conquistar o inédito título do Brasileirão.

O primeiro palco da final foi Clube, escolha da NiP. Com um início agressivo no ataque, os Ninjas se posicionaram bem e acumularam eliminações essenciais para vencer os cinco primeiros rounds do duelo. Antes da troca de lados, a Liquid buscou um ponto importante para esboçar uma reação, que foi interrompida por um 3k de Gabriel “pino”, conduzindo a Ninjas in Pyjamas para fechar o primeiro mapa em 7 a 3.

O começo do segundo mapa teve um roteiro parecido com o anterior, mas dessa vez positivo para a Cavalaria. No Oregon, a equipe de Luccas “Paluh” conseguiu boas trocações para criar vantagem de 4 a 2 antes da mudança de lados. O ritmo da Liquid se manteve alto, mas a NiP respondeu com uma grande jogada de Gustavo “Psycho” e tentou voltar ao jogo. Com cautela, a Team Liquid retomou a consistência para fazer o 7 a 4 e empatar o jogo.

O terceiro mapa do confronto foi Banco. O equilíbrio aparentava ser a tônica neste mapa, com uma vitória de cada lado nos dois rounds iniciais. Porém, foi a Liquid que tomou a dianteira e se sentiu mais confortável no jogo, tanto na defesa quanto no ataque. Mesmo com a alteração de lados, a Cavalaria impôs sua estratégia, conseguiu anular as jogadas adversárias e fechou o mapa em 7 a 3 para virar o placar e ficar a um mapa do título.

Com a vantagem no duelo, a Team Liquid mostrou novamente agressividade e confiança, desta vez no mapa Mansão, sempre embalada pela torcida presente no evento. No ataque, a Cavalaria encontrou investidas fundamentais para ficar à frente do placar, manteve o ímpeto e barrou todas as reações da NiP, que viu a equipe adversária ter quatro match points à disposição. Com a diferença no marcador, a Cavalaria acelerou e fechou o placar em 7 a 2 para conquistar o bicampeonato do Brasileirão de Rainbow Six Siege 2021.

Foto: Rainbow Six Esports Brasil

Após a MD5, Pablo “resetz” comentou a sensação pela conquista do título mesmo com pouco tempo na organização: “Para um primeiro título, ainda mais presencial, é algo surreal que me deixa até sem palavras. Estávamos bastante confiantes, sabendo que era a chance de uma revanche pelo Invitational, então foi mais emocionante com toda essa atmosfera”.

MVP do último mapa, Luccas “Paluh” ressaltou a importância do bicampeonato para a equipe: “Essa conquista é fundamental para chegarmos com um ânimo maior para o Six Invitational 2022. Como ficamos fora do Six Major Suécia, aproveitamos o tempo sem competições para consertar erros, ajustar a comunicação e a parte psicológica”.

A conquista da Cavalaria marca o fim da temporada de 2021. Este foi um ano histórico para o cenário nacional de Rainbow Six Siege, com o Brasil formando uma inédita final no Six Invitational 2021, que teve a Ninjas in Pyjamas como campeã diante da Team Liquid. Nas duas edições do Six Major, a Team oNe conquistou o título no México e a FaZe Clan superou a NiP, na Suécia, para consolidar o domínio brasileiro no cenário mundial de R6.