Nova câmera PTZ externa da Canon possui alta tecnologia de imagem

A Canon, líder em soluções de imagem digital, anuncia o lançamento da câmera PTZ 4K CR-X300 para transmissão em locais externos. A CR-X300 oferece suporte a um fluxo de trabalho IP1 completo, incluindo uma solução de cabo único com PoE ++ para alimentação que inclui streaming de IP de sinal e controle. Melhor ainda, a CR-X300 compartilha tecnologias de imagem centrais, incluindo qualidade de imagem e recursos de foco automático, a linha popular de camcorders profissionais da Canon, bem como a câmera PTZ interna CR-N300.

A CR-X300 suporta uma ampla gama de padrões de comunicação e oferece um nível excelente de proteção contra fatores ambientais, tornando-o um sistema de câmera PTZ remota ideal para captura de vídeo em cenários externos como transmissões esportivas, eventos ao vivo e observação de vida selvagem. Além disso, a CR-X300 oferece filtros ND integrados para ajudar a capturar imagens ao ar livre sob o sol.

Nos últimos anos, a demanda por conteúdo de vídeo cresceu, incluindo grandes quantidades de conteúdo criado e transmitido no local. Ao expandir sua linha de sistemas de câmeras remotas, a Canon está oferecendo aos usuários uma solução mais flexível, eficiente e menos trabalhosa para fluxos de trabalho de produção de vídeo.

O novo sistema de câmera oferece vídeo 4K 30P e 1080 60P / 4: 2: 2 10-bit, aproveitando as tecnologias de processamento de vídeo que já fazem parte da história da Canon em desenvolvimento de câmeras de vídeo profissionais – incluindo um sensor de 1 / 2.3” e um processador de imagem DIGIC DV6. Além disso, a CR-X300 possui uma lente de zoom ótico 20x com comprimento focal equivalente a 29.3 – 601 mm2 para gravação de vídeo em vários cenários, desde grande angular até supertelefoto.

A CR-X300 oferece suporte aos mesmos protocolos de controle e streaming das câmeras PTZ CR-N500 e CR-N300 da Canon. O protocolo XC da Canon permite o controle IP de equipamentos de produção visual, incluindo câmeras PTZ da Canon, permitindo que funcionem perfeitamente junto com o sistema Cinema EOS da empresa3 por meio da controladora Canon RC-IP100. A CR-X300, junto com a CR-N300 e a CR-N500, pode ser controlada via protocolo XC com o software gratuito Remote Camera Control Application da Canon, bem como com controladoras líderes da indústria, como o RCT (Remote Camera Technology). Além disso, essas câmeras podem ser controladas por vários parceiros da indústria através do controle VISCA sobre IP e VISCA Serial, como Skaarhoj e outros. Esta câmera PTZ externa exibe movimento panorâmico e inclinação suave e responsivo, tornando-a adequada para produções no ar e ao vivo. A CR-X300 também é compatível com RTMP4 para streaming ao vivo e NDI® | Protocolo HX5, que suporta produção visual ao vivo, permitindo aos usuários construir seus próprios ambientes de produção, bem como RTP / RTSP.

A câmera CR-X300 é resistente à poeira e umidade, de acordo com os padrões internacionais IP65 de proteção contra água e outras substâncias. Além disso, ela é equipada com um limpador de lente e uma caixa de alumínio fundida, ajudando a reduzir a manutenção e permitindo que ela resista ao uso em ambientes externos expostos a fortes ventos e chuva. O CR-X300 é leve, pesando menos de 7 kg, possui uma alça de transporte e uma inserção de 1/4” que permite que seja montado em um tripé, tornando-a um bom ajuste para produções temporárias ou permanentes. A CR-X300 é compatível com o padrão POE ++ 6, permitindo que a câmera seja alimentada e controlada por um único cabo LAN, reduzindo o custo e o trabalho necessários para a instalação. A CR-X300 também oferece vários terminais de vídeo, incluindo Genlock, 6G-SDI e HDMI.

Preço e disponibilidade

A câmera PTZ externa Canon CR-X300 4K estará disponível no final de dezembro de 2021 nas principais revendas autorizadas do Brasil. Para mais informações, entre em contato com o Professional Imaging Solutions da Canon do Brasil, através do e-mail [email protected].