Motorola inaugura primeira Motostore do Nordeste

A Motorola acaba de inaugurar a terceira loja-conceito – ou motostore – do Brasil, nesta sexta-feira (dia 3 de dezembro). O espaço tecnológico também é o terceiro do mundo e está localizado no Shopping da Bahia, em Salvador. A motostore vai levar ao Nordeste a proposta de ampliar a conexão e a experiência dos consumidores com a marca, incluindo o portfólio completo de smartphones, acessórios e diversos serviços oferecidos pela Motorola.

A inauguração do espaço vai contar com um show da dupla de axé Rafa & Pipo Marques, que são filhos do cantor Bell Marques, ex-vocalista do icônico grupo Chiclete com Banana. O evento será realizado às 19h00 na motostore e transmitido ao vivo pelo canal no Instagram da motostore Salvador Shopping e também em painéis de LED instalados na avenida Antônio Carlos Magalhães Os dez primeiros consumidores que comprarem smartphones nesse dia terão direito a um meet and greet com os artistas após o show.

A motostore baiana vai oferecer o portfólio completo de smartphones, serviços e acessórios customizados (como capas e películas) da marca. No espaço, os clientes terão uma imersão no universo Motorola e poderão conhecer desde modelos de entrada até os últimos lançamentos, compatíveis com 5G. A loja conta ainda com uma área de demonstração da tecnologia Ready For, que, de forma simples e prática, é capaz de transformar qualquer tela ou monitor com entrada HDMI em uma extensão do smartphone.

“A Bahia é um mercado importante para a Motorola, e a Região Nordeste, como um todo, tem um altíssimo potencial para negócios”, afirma Filadelfo Costa, diretor de vendas da Motorola. “Queremos entregar uma experiência imersiva e a loja física nos permite reforçar essa conexão e demonstrar todo o potencial da tecnologia, além de tirar dúvidas dos clientes com o apoio do nosso time de vendas”.

A Motorola tem mais duas lojas-conceito no Brasil: uma no Shopping Aricanduva, em São Paulo; e outra no Norte Shopping, no Rio de Janeiro. Elas foram as duas primeiras lojas físicas da Motorola no mundo.

Serviço:

motostore Shopping Bahia

Endereço: Av. Tancredo Neves, 148, piso L2, Caminho das Árvores – Salvador, BA

Tel.: (71) 99648-7966 (compre também pelo Whatsapp)

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 19h.