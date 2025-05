realme oferece opções de presentes de Natal para todos os perfis de usuários

ealme, empresa de smartphones que mais cresce no mundo, preparou uma seleção especial com sugestões de produtos do seu portfólio para os usuários presentearem quem amam neste Natal. Com opções para todos os bolsos e perfis, a lista inclui a linha completa de dispositivos AIoT (fones de ouvido e smartwatches), aparelhos com suporte para conexão 5G e os últimos lançamentos da marca, como o smartphone topo de linha realme GT Master Edition. Todos os produtos estão disponíveis para compra nos parceiros oficiais da realme no país: Amazon, Americanas, Havan, Mercado Livre, Shoptime e Submarino.

Confira algumas sugestões abaixo:

Fones de ouvido: realme Buds Q (R$ 249), Buds Air 2 Neo (R$ 399), Buds Air 2 (R$ 499), Buds Air Pro (R$ 699)

Os fones de ouvido Buds Q têm formato anatômico que se encaixa perfeitamente nos ouvidos, são extremamente leves (pesam pouco mais de 3g) e proporcionam até 20h de música graças à bateria extra de seu estojo de carregamento.

Já o realmeBuds Air 2 Neo possui tecnologia ANC (cancelamento de ruído ativo), bateria de até 28 horas (sendo 20 horas com ANC ativado), unidade de som de 10 mm, latência no Modo de Jogo de apenas 88 ms e certificação IPX5 de resistência à d’água.

Mais avançado, o Buds Air Pro pesa 5 gramas e, além da bateria com duração de 25 horas e da função de cancelamento de ruído ANC, possui driver de 10 mm, certificação IPX4 de resistência à água e sensor de aproximação. Acompanha quatro pares de ponteiras de silicone.

Relógios inteligentes: realme Watch 2 (R$ 499), Watch S (R$ 699)

O realme Watch 2 possui tela de 1,4 polegadas com alta resolução de 323 PPI e certificação de resistência à água (IP68). Com brilho de 600nits e cinco níveis de ajuste, vem com 10 animações dinâmicas, bateria com alta eficiência de 315 mAh, suporte para carregamento magnético, chip de baixo consumo de energia e Bluetooth 5.0. Com ele, é possível detectar o nível de oxigênio no sangue, um dos indicadores mais importantes da saúde física.

Já o Watch S não exibe apenas as principais notificações do celular, como também mostra em tempo real os batimentos cardíacos, o nível de oxigênio do sangue e até mesmo o progresso do usuário na hora de se exercitar. O dispositivo é equipado com bateria de 390 mAh, display colorido de 1,3 polegadas, resolução de 360×360 pixels e Bluetooth 5.0.

Smartphones

realme C21Y (R$ 1.299)

Com padrões de alta qualidade para um modelo de entrada e desenhado para garantir uma melhor experiência aos jovens usuários, o realme C21Y possui Certificação TÜV Rheinland de Alta Confiabilidade e recurso NFC, que permite pagamentos e transferência de dados por aproximação. Entre os principais recursos do aparelho estão a câmera tripla com Inteligência Artificial e Super Nightscape, a tela de 6,5 polegadas HD+ Mini Drop, o processador Octa-core de 12nm e uma enorme bateria de 5000mAh.

realme 7 (R$ 1.999)

Com sistema Quad Câmera de 64MP e suporte para gravação de vídeos em 4K , chipset Helio G 95, processador octa-core, display de 6,5 polegadas, 90Hz Ultra-Smooth Display e uma série de outras facilidades, o realme 7 oferece processamento de ponta e câmeras profissionais que capturam qualquer coisa. Além disso, possui uma super bateria de 5000 mAh com o carregamento Dart de 30W e 8GB + 128GB de armazenamento.

realme 8 5G (R$ 2.299)

Na categoria de smartphones intermediários, a realme oferece uma excelente opção de aparelhos com acesso à tecnologia 5G: o realme 8 5G. Ele possui processador Dimensity 700 5G, espessura superfina de 8,5 mm, display Ultra Smooth de 90 Hz, tela FHD+ de 6.5 polegadas, bateria de 5000mAh, câmera de 48 MP e 8GB + 128GB de armazenamento.

realme 7 Pro (R$ 2.599)

Outro intermediário é o realme 7 Pro, equipado com processador Qualcomm Snapdragon 720G, tela Super AMOLED de 6,4 polegadas, bateria de 4500mAh e 8GB de memória interna com possibilidade de expansão até 128GB. Um grande diferencial do aparelho é sua câmera Sony de 64MP, com suporte para gravação de vídeos em 4K.

realme 8 Pro (R$ 2.699)

Por sua vez, o realme 8 Pro também possui tela Super AMOLED de 6,4 polegadas e bateria de 4500mAh, mas as semelhanças param por aí. Com design superfino de apenas 8.1mm, leitor biométrico ultrarrápido e processador Snapdragon 720G de 8nm, o poderoso smartphone também impressiona pela câmera Ultra Quad de 108MP e pelo carregamento SuperDart de 50W.

realme GT Master Edition (R$ 3.699)

Último lançamento da marca no Brasil, o realme GT Master Edition recebe o título de modelo mais premium do catálogo. Entre seus principais atrativos, destacam-se o processador Snapdragon 778G 5G de 6nm, tela Samsung Super AMOLED de 120 Hz com taxa de amostragem de 360Hz, bateria de 4.300mAh, carregamento ultrarrápido de 65W, sistema operacional realme UI 2.0 baseado no Android 11 e suporte para sistema de resfriamento por câmaras de vapor. Além disso, o aparelho também apresenta um conjunto de câmeras que inclui uma principal de 64MP e uma frontal de 32MP fabricadas pela Sony, 8 GB de RAM + 256 GB de armazenamento e Tecnologia de Expansão de Memória RAM Dinâmica (DRE), que pode converter ROM em até 5GB de RAM virtual. O Modo GT garante velocidade máxima de processamento e carregamento rápido para jogos.