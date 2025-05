Deezer entra em clima de fim de ano com Flow Moods

Então é Natal, mas você quer fugir dos clássicos de todos os anos? A Deezer tem a solução perfeita para quem quer ouvir suas músicas preferidas dessa época do ano. A plataforma vai ajudar quem quer entrar no espírito festivo e disponibilizar, temporariamente, o Flow Moods de Natal! Nele o usuário consegue encontrar todas as músicas com o tema natalino adaptadas ao seu gosto.

Para entrar no espírito do Natal, primeiro selecione ‘Flow’ no aplicativo e em seguida, basta tocar no ícone da roda com arco-íris “Flow Moods” e escolher o mood “Natal”. Depois é só deixar com a Deezer que pensou em tudo, até na neve. Sim, isso mesmo. Para quem sonha com um Natal com direito até a neve, a plataforma certificou-se que ela vai estar no app enquanto o usuário estiver ouvindo suas canções de Natal preferidas no Flow.

“Sabemos que a música ajuda nossos ouvintes a tornar esse momento do ano ainda mais especial, mas é fácil ficar preso ouvindo o mesmo álbum de Natal infinitamente. Nosso novo clima do Flow de Natal permite que os usuários desfrutem de uma playlist infinita que está em sincronia com seus gostos pessoais. É a nossa maneira de desejar “boas festas” a todos os nossos ouvintes e agradecer pelo apoio contínuo”, disse Alexandra Leloup, Head de Produto da Deezer.

Além do novo clima de Natal, o Flow Mood da Deezer oferece aos ouvintes seis opções diferentes para adaptar seu fluxo pessoal de música ao seu estado de espírito:

● Você e Eu – Está se sentindo um pouco brincalhão? Deixe-nos definir o clima para o romance com faixas alegres que você e seu parceiro irão adorar.

● Treino – Precisa de um pequeno incentivo para se exercitar? Faça dos treinos uma experiência divertida com uma mistura poderosa para te manter em movimento.

● Relax – Chegou a hora de descansar? Relaxe com seus artistas favoritos e com músicas que o ajudem a desacelerar e liberar a tensão do dia a dia.

● Na bad – Todos nós ficamos tristes de vez em quando, não é? Se você está com vontade de dar uma choradinha ou deseja mergulhar na famosa ‘bad’, esse mood é perfeito para te ajudar a liberar os sentimentos.

● Foco – Sem distrações, por favor! Deixa que nós te ajudamos a entrar no seu mood de concentração com a música certa.

● Festa – seja uma festa solo ou com mais pessoas – vai ser impossível não entrar no espírito dançante com uma mistura infinita de música que agrada todos os públicos! Hora de aumentar o volume! É só chamar pra festa que esse mood já está com a roupa de ir!

A Deezer também irá lançar nos próximos dias uma curadoria com as melhores músicas natalinas que vão desde Michael Bublé e Mariah Carey, além de uma seleção especial de podcasts e álbuns. A novidade de Natal estará disponível para todos os usuários da Deezer no canal de Natal. E não podemos esquecer que com recurso das letras sincronizadas fica ainda mais fácil para os ouvintes cantarem juntos com toda a família e amigos.

Os usuários de IOS podem acessar a novidade a partir do dia 6 de dezembro e precisam da versão 9.1.0 do aplicativo da Deezer. Já para aqueles com Android a ferramenta estará disponível entre 13 e 20 de dezembro. Para esses a versão do app precisa ser a partir 6.2.42.

Sobre o Flow Moods

A Deezer disponibiliza uma ferramenta exclusiva no streaming que permite aos fãs que usem o Flow Moods como uma jukebox emocional para tocar apenas música baseada no humor. A personalização permite que o humor dite as regras, se adequando unicamente ao gosto e preferências na hora de ouvir música. O Flow Moods está disponível mundialmente para todos os usuários em dispositivos iOS e Android. É só pressionar o Flow e assim que sua música começar a tocar, o ícone da roda do arco-íris do Flow Moods aparecerá em cima da capa. Clicando, basta selecionar o clima musical certo para o momento. Flow e Flow Moods fornecem recomendações pessoais para aqueles usuários que curtiram pelo menos 16 faixas e/ou artistas. Para acessar o Flow Moods, os usuários devem ter a versão mais recente do aplicativo Deezer e min. Android 4.4 ou iOS 12.x.