Free Fire x La Casa de Papel: Novidades chegam em 11/12

O tempo está acabando para completar o Episódio Final: Saquear e Vazar, da parceria Free Fire x La Casa de Papel. Com muitos eventos já acontecendo no Free Fire, incluindo missões, recompensas e itens especiais disponíveis, os fãs e jogadores podem esperar pelas últimas atividades que chegarão no dia 11 de dezembro.

Episódio Final: Saquear e Vazar, em andamento

Desde o dia 3 de dezembro, jogadores de todo o mundo participaram de várias missões, sozinhos e em equipes, para ajudar o Professor a libertar o Esquadrão do Free Fire. As missões testaram as habilidades dos jogadores do Battle Royale e do Contra Squad, ao mesmo tempo em que eles buscavam recuperar o ouro escondido no mapa Bermuda. Enquanto jogadores ambiciosos e estratégicos lutavam para recuperar e transportar tanto ouro quanto possível, mais ouro permaneceu espalhado pelo Bermuda. Os jogadores terão algumas chances restantes de participar do evento antes que ele termine no dia 14 de dezembro.

Uma prancha especial será dada a quem logar no dia 11 de dezembro

Fãs e jogadores não vão querer perder todas as recompensas e itens especiais disponíveis no dia 11 de dezembro! Neste dia, serão distribuídas pranchas especiais Free Fire x La Casa de Papel gratuitamente, para os usuários que fizerem login no jogo. Também será entregue o Espólio Saquear e Vazar a cada dez partidas disputadas e a Mochila Professor Del Atraco a cada cinco partidas disputadas entre os dias 11 e 12 de dezembro.

Espólio Free Fire x La Casa de Papel: Saquear e Vazar

Ganhe o seu ouro

Consistência é a chave! Todos os jogadores ativamente envolvidos na missão de roubo podem esperar uma recompensa no final de tudo. A cada marco desbloqueado, aqueles que completaram com sucesso várias incursões serão recompensados ​​com notas. As notas podem ser trocadas por itens especiais da coleção Free Fire x La Casa de Papel.

Entre os itens que podem ser resgatados estão a Panela Free Fire X La Casa de Papel: Saquear e Vazar e o Carro esportivo Free Fire X La Casa de Papel: Saquear e Vazar.

Para mais informações de Free Fire, e do crossover Free Fire x La Casa de Papel, acompanhe as redes sociais da Garena no Facebook, Instagram, Twitter e TikTok.