A saga da pirataria: quais apps de streamings e séries são mais usados para disseminar golpes

Do início de janeiro de 2020 até o final de junho de 2021, foram detectadas pelas tecnologias da Kaspersky mais de 93 mil tentativas de infecção disfarçadas com as cinco principais plataformas de streaming: Netflix, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video e Hulu. Devido a sua grande popularidade, as séries originais O Mandaloriano e La Casa de Papel foram também exploradas para a propagação de atividades maliciosas. Essas são algumas das constatações do recente relatório da Kaspersky, “A guerra do streaming continua: mas e as ciberameaças?”, que analisa o cenário de golpes online que usam como disfarce o streaming.

Os serviços de streaming e conteúdo sob demanda cresceram muito nos últimos dois anos, e ainda mais rápido por conta da pandemia. Adaptando-se rapidamente ao maior interesse por fontes alternativas de entretenimento, os cibercriminosos descobriram oportunidades de tirar vantagem de usuários ávidos por assistirem seus programas favoritos em plataformas de streaming e esquemas de fraude conhecidos se popularizaram ainda mais.

Os especialistas da Kaspersky analisaram as últimas tendências e principais eventos do cenário de golpes online usando o tema de entretenimento durante a pandemia. No total, de 1º de janeiro de 2020 a 30 de junho de 2021, as tecnologias da empresa detectaram 93.095 tentativas de infectar contra 18.938 usuários únicos e utilizando 8.650 arquivos distintos.