KaBuM! Esports quebra silêncio e revela a line-up oficial do CBLoL 2022

A espera acabou! A KaBuM! Esports, organização tetracampeã de League of Legends, quebrou o silêncio e revelou as novidades do elenco que irá disputar o quinto título no Brasileiro de League of Legends (CBLoL) em 2022. A notícia foi divulgada após um momento de suspense nos canais oficiais dos Ninjas, que durou cerca de 48 horas e despertou a curiosidade de milhares de fãs e a comunidade gamer.

A imagem com os quatro troféus conquistados pela KaBuM!, trazendo a mensagem “Fizemos história…”, foi sucedida por um vídeo ( veja aqui) publicado hoje (09/12), no qual a trajetória da equipe é relembrada e a line-up anunciada, com a #WRBCK.

Line-up 2022

O elenco traz nomes já conhecidos pela torcida, como os coreanos Na”Wiz” Yujun (caçador) e Lee “Parang” Sangwon (topo), responsáveis pelo tetracampeonato no 1º Split de 2020, ao lado de David “Disave” Sá (atirador).

E as novidades não pararam por aí! Também teve mudança na rota do meio. Bruno “Hauz” Ferreira, que possui passagem em times como INTZ e Rensga, vestirá a camisa da organização. Para fechar a line-up principal, Gabriel “Scuro” Scuro segue representando os Ninjas como suporte.

Danniel “Evrot” Franco, Choi “Wizer” Eui-seok e Jun-seok “Ryan” Lee se despedem da KaBuM! Esports, após grande contribuição nas temporadas de 2021.

Staff técnica e KaBuM! Academy

O anúncio oficial da organização também se estendeu à comissão técnica. O head coach Jean-François “Nuddle” Caron (Head Coach) ganha reforços de um profissional com carreira renomada no League of Legends. Matheus “Professor” Leirião, que atuou como suporte da KaBuM! no 1º Split de 2020 e representou times tradicionais ao longo dos anos, assume o novo desafio como técnico dos Ninjas. A Staff conta ainda com o analista Victor “SrVenancio” Santos .

Para o time de base, João “Zuao” Vitor, que está na organização desde o Split passado, comanda jogadores já veteranos entre os Ninjas, como Renan “Bankai” Pirone (topo), Artur “Scary” Queiroz (caçador), João Pedro “Titeito” Couto (meio), Diógenes “Dioge” Bispo (meio), Gabriel “Stankie” Fernandes (atirador) e Guilherme “Guigs” Soares (suporte). O novo talento a somar na line-up é o atirador Miguel “Stepz” Rezek, que jogou pela Furia na última etapa do CB Academy.

Line-up CBLoL

Lee “Parang” Sangwon (Topo)

Na “Wiz” Yujun (Caçador)

Bruno “Hauz” Ferreira (Meio)

David “Disave” de Sá – (Atirador)

Gabriel “Scuro” Scuro (Suporte)

Line-up CB Academy

Renan “Bankai” Pirone (Topo)

Artur “Scary” Queiroz (Caçador)

João Pedro “Titeito” Couto (Meio)

Diógenes “Dioge” Bispo (Meio)

Gabriel “Stankie” Fernandes (Atirador)

Miguel “Stepz” Rezek (Atirador)

Guilherme “Guigs” Soares (Suporte)

Staff Técnica

Jean-François “Nuddle” Caron (Head Coach)

Matheus “Professor” Leirião (Coach)

João “Zuao” Vitor (Head Coach Academy)

Victor “SrVenancio” Santos (Analista)

Staff ADM

Mike “Freizer” Paiva (Manager)

Danilo Moura Geraldi (Head)