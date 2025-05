Techland e a Platige Image apresentam um novo trailer em CGI de Dying Light 2 Stay Human

A Techland esteve presente este ano no The Game Awards 2021, apresentado pelo ícone da indústria, Geoff Keighley. Um produtor de Dying Light 2 Stay Human, mostrou um novo trailer em CGI criado pela Platige Image, estúdio vencedor do BAFTA por melhores efeitos visuais, além de ser responsável pelos trailers mais reconhecidos do ramo.

O trailer de quase dois minutos nos transporta para um mundo brutal e impiedoso, onde permanecer humano vai muito além da sobrevivência. O vídeo, preparado pela Platige Image Studio, está disponível aqui.

Além da apresentação do trailer em CGI, a Techland também revelou o pacote de skin exclusivo “Reach for the sky”. Todo jogador que fizer a pré-compra do jogo receberá esse pacote adicional, criado juntamente com Rosario Dawson (O Mandaloriano, Sin City, Demolidor), que interpreta Lawan, uma cidadã independente que acaba tendo o destino conectado com o do protagonista Aiden. O pacote “Reach for the Sky” contém uma roupa exclusiva, arma, mochila e skins para o parapente.

Cada jogador que fizer a pré-compra de Dying Light 2 Stay Human receberá:

Skin de Arco para Lawan

Skin de mochila para Aiden e Lawan

Skin de parapente para Aiden e Lawan

Roupa para Lawan (personagem não jogável)

Celebre o 30º aniversário da Techland com ofertas do estúdio no Steam

Dezembro de 2021 também é um mês de comemoração para a Techland, que é quando o estúdio comemora seu 30º aniversário. Junto com o Steam, eles prepararam as ofertas da Techland, oferecendo aos jogadores a oportunidade de jogar Call of Juarez: Gunslinger e Dying Light. Para mais informações, visite a seção especial de aniversário do Techland GG, site com programa de recompensas.

A partir de hoje você pode: