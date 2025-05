Inter Cel libera mais internet pelo mesmo valor nos planos contratados pelo Super App

O Inter anuncia uma série de novidades com mais benefícios para seus clientes da Inter Cel, operadora móvel virtual credenciada com a Vivo. A plataforma passa a oferecer mais internet pelo mesmo valor em três dos seus pacotes já existentes, iniciativa que atende a uma demanda do mercado e dos clientes que escolheram simplificar a vida com o Super App do Inter.

Com a reformulação, o plano de 1,5 GB passa para 2 GB mantendo o custo de R$ 25. Essa opção será disponibilizada apenas para clientes que já possuem o plano ativo. Já o plano de 3 GB continua custando R$ 30, mas passa para 4 GB de internet. E o plano de 5 GB passa a ter 6 GB, com o mesmo preço de R$ 40. Clientes de outras operadoras que pedirem a portabilidade para aproveitar todos os benefícios vão ganhar 4 GB de bônus nos planos de R$ 30 e R$ 40 e 5 GB nos planos de R$ 50 e R$ 75. Quem já pediu a portabilidade também vai receber os novos bônus de internet.

Além disso, outra novidade é a oferta de navegação ilimitada para os apps do WhatsApp, Waze, Moovit e Inter em todos os planos. E os novos benefícios não param por aí. Os clientes da Inter Cel terão a possibilidade de fazer ligações ilimitadas em todos os pacotes, o que antes só era possível nos planos a partir de 5 GB de internet. Lembrando que todos os planos dão direito a 7% de cashback, tanto na primeira contratação quanto na renovação mensal.

Confira os novos planos:

Inter Cel 1GB+1GB de bônus + minutos ilimitados (Ligações para fixo, celular e DDDs usando o 15): R$25 – válido apenas para clientes que já possuem o plano ativo

Inter Cel 2GB+2GB de bônus + minutos ilimitados (Ligações para fixo, celular e DDDs usando o 15): R$30

Inter Cel 3GB+3GB de bônus + minutos ilimitados (Ligações para fixo, celular e DDDs usando o 15): R$40

Inter Cel 5GB+3GB de bônus + minutos ilimitados (Ligações para fixo, celular e DDDs usando o 15): R$50

Inter Cel 8GB+5GB de bônus + minutos ilimitados (Ligações para fixo, celular e DDDs usando o 15): R$75