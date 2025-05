Veja como votar nos seus favoritos para o primeiro TikTok Awards

A votação para escolher o vídeo, música, pet, collab e criadores de conteúdo do TikTok favoritos do público entrou na reta final. Até o dia 12 de dezembro, às 23h59, os usuários do TikTok ainda podem votar nos seus favoritos. Ao todo são 20 categorias, como “Resenha de Viagem”, “Nunca foi coadjuvante”, “Hit do Ano”, “Fofoca? Aceito.”, “Chegou brilhando”, “Profissão: Gamer”, entre outras.

Apenas a categoria “Entregou tudo na For You” ainda seguirá aberta para votação popular até o início da cerimônia de premiação, no dia 15 de dezembro. A festa será no Teatro Alfa, em São Paulo e os vencedores serão revelados no evento, com transmissão completa ao vivo no perfil @TikTokBrasi l

Vote nos seus favoritos, clique aqui

A programação do primeiro TikTok Awards começa a partir das 19h, quando a jornalista de entretenimento e influenciadora digital Foquinha vai comandar a cobertura do tapete vermelho, com transmissão ao vivo em seu perfil do TikTok ( @foquinha ). Após este momento de abertura, Sabrina Sato assume a apresentação do evento, que terá início às 20 horas. Além dela, o palco também terá a presença de nomes como os das criadoras Camila Pudim e Pequena Lo, o embaixador global de games do TikTok, Nobru, entre outros. A premiação vai celebrar todo o talento e as tendências que surgiram no TikTok, dentre os criadores de conteúdo que foram inspiração durante os últimos anos, os vídeos que tanto divertiram as pessoas, as músicas que foram trilha sonora de muitos nos últimos tempos e até mesmo os pets de destaque da plataforma.

Com mais de um bilhão de usuários no mundo todo, o TikTok é hoje uma das principais plataformas globais de entretenimento e conquistou pessoas de todas as idades, permitindo que os usuários se conectem pelos mais variados interesses em comum. “Hoje, o TikTok é o local onde as tendências nascem, bombam e se expandem para fora do aplicativo. A plataforma dita novidades de comportamento, moda, beleza, gastronomia, música, etc. Muito do que se destaca nas paradas das principais plataformas de streaming, por exemplo, são canções que foram abraçadas pela nossa comunidade e se tornaram hits”, diz Kim Farrell, diretora de marketing do TikTok para a América Latina. “Esta premiação vai transformar a nossa história. Especialmente por ter votação popular, é um reconhecimento aos criadores e ao papel da plataforma na formação de novas culturas”, completa.

O prêmio tem indicados como Lázaro Ramos, Maisa, Larissa Manoela, Luísa Sonza, Tiago Leifert e Ary Fontoura; revelações da música como João Gomes, Marina Sena e Mari Fernandez; e muitos personagens que surgiram na plataforma, como a criadora indígena Maira Godinho, sob o nome Jūgoa, o criador Matheus Costa, Ruivinha de Marte, Pequena Lo, entre outros. As categorias também fazem referência ao universo TikTok, como os vídeos POV e os duetos. Os vencedores vão levar pra casa um troféu exclusivo e a honra de ser declarado o escolhido pelo público como destaque na sua categoria.

Dentre as atrações musicais que vão fazer a festa no Teatro Alfa estão a cantora Ludmilla, Zé Felipe, Marina Sena, considerada o mais novo talento revelação do TikTok, MC Don Juan, MC Davi, Niack, Deize Tigrona, MC Trope, Kawe, Dj Guuga, Mari Fernandez, Ávine Vinny, Japãozin e Japinha Conde. E para abrilhantar ainda mais essa noite de celebração, o TikTok Awards contará com uma apresentação especial do mestre Caetano Veloso.

Também estarão presentes no evento nomes como as influenciadoras Virginia Fonseca, Camila Loures e Luara Fonseca; um dos grandes nomes na arte Drag e na moda, Bianca Dellafancy; as atrizes Vitória Strada e Marcella Rica; a skatista Karen Jonz; os influenciadores Vittor Fernando e Lucas Guedez, a bailarina e influencer Ramana Borba; o criador do TikTok, Diego Cruz; e os rappers Rael e Drik Barbosa.

Veja abaixo todas as categorias e os indicados para a premiação e acesse a página de votação no TikTok.

Conheça as categorias e os indicados:

• Entregou tudo na For You

• Raphael Vicente, @raphaelviicente;

• Vídeo do ano, check

• Orlandinho O Rei do Piseiro,@euorlandinho – Vídeo indicado

• Hit do Ano

• “Bipolar” – Mc Don Juan, Mc Davi e Mc Pedrinho (GR6/INgrooves)

• #AprendaNoTikTok

• Mr Bean da Matemática, @mrbeandamatematica

• Rindo até 2022

• Chegou brilhando

• Joga y joga

• Profissão: Gamer

• Tiago Leifert, @mclaifinho .

• Eu não nasci, eu estreei

• Hitou no TikTok

• Ruivinha de Marte, @ruivinhademarte (ONErpm)

• Grupo Menos é Mais, @grupomenosemais (Som Livre)

• Credo, que delícia

• Trava na beleza

• Resenha de Viagem

• POV

• Dueta comigo

• Deu Show

• Nunca foi Coadjuvante

• Seu Zé (pai do Matheus Costa), @itsmatheuscosta;

• Dona Maria (mãe do Pk), @pkllipe;

• Família do Raphael Vicente, @raphaelviicente

• Seu Boinha (pai do Francisco Garcia), @fgnico

• Lucas (noivo da Yasmin Castilho), @yasminhcastilho

• Good Video Well Played

• Fofoca? Aceito.

• Pet do Ano

VEM AÍ: O Ano no TikTok

Ainda em clima de celebração e para encerrar o ano com chave de ouro, em dezembro será divulgada a retrospectiva de 2021, com os principais destaques de conteúdo do mundo inteiro na plataforma e o que mais mobilizou os mais de um bilhão de usuários da comunidade global do TikTok dentro e fora do aplicativo. O segmento musical, tão presente na plataforma e parte de seu DNA, ganhará seu próprio “O Ano no TikTok”.