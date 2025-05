Relatando as últimas tendências tecnológicas por meio dos principais anúncios da Samsung na CES

A CES (Consumer Electronics Show) é o maior evento de eletrônicos de consumo do mundo que define o cenário para as tendências que estão por vir para a indústria global de eletrônicos em todo mês de janeiro. A cada ano, o mundo da tecnologia presta atenção especial aos principais anúncios da CES, que não apenas trazem a abertura do evento, mas também apresentam a direção de produtos futuros, serviços e tecnologias inovadoras.

Desde 2002, a Samsung Electronics compartilha sua filosofia e visão para o ano seguinte – e além – por meio de um total de 6 palestras na CES. Na CES 2022, o primeiro evento CES a ser realizado presencialmente em dois anos devido à pandemia será o de Jong-Hee (JH) Han, vice-presidente e CEO da Samsung Electronics, que está pronto para subir ao palco e apresentar seu discurso principal sob o título ‘Juntos pelo Amanhã’ e apresentar as diretrizes do desenvolvimento tecnológico daqui para frente.

Antes da palestra de Han na CES 2022, a Samsung Newsroom compilou os principais tópicos e tendências tecnológicas apresentadas nas palestras da Samsung na CES entre 2011 e 2020 para fornecer uma visão sobre a evolução da frase “tecnologia do futuro” e o que realmente ela significa.

① 2011: Digitalismo Humano

O tópico principal da apresentação da Samsung na CES 2011 foi a convergência de tecnologia digital na vida dos seres humanos. O humanismo, filosofia que se originou nos campos da cultura e das artes, recentemente alcançou a indústria de tecnologia e se tornou a última tendência. Ilustrando esse desenvolvimento, a apresentação da Samsung naquele ano centrou-se no conceito de ‘digitalismo humano’ e, ao longo do discurso, a empresa defendeu a “reinterpretação da tecnologia”, uma ideia que vê os valores que os seres humanos buscam fundamentalmente combinados com tecnologias avançadas.

BK Yoon, na época presidente e chefe do Negócio de Exibição Visual da Samsung, delineou quatro princípios orientadores para o digitalismo humano. São eles: interagir com o mundo de maneira fácil e conveniente a qualquer hora, em qualquer lugar; criar produtos que se integram naturalmente e perfeitamente ao estilo de vida dos consumidores; proporcionar diversão por meio de novas descobertas; e buscar a responsabilidade social corporativa que prioriza o meio ambiente em busca de um amanhã melhor. A empresa também delineou seu plano de aplicar esta visão do digitalismo humano a todas as suas tecnologias e produtos, a fim de trazer uma nova mudança de paradigma digital.

② 2013: Possibilidade de Mobilização

Em 2013, o centro de todos os produtos eletrônicos – seus componentes – estavam ganhando atenção. Da mesma forma, em seu anúncio na CES, a Samsung apresentou seu processador – o cérebro de seus dispositivos móveis – suas soluções de memória com eficiência energética – que ajudam a reduzir o uso de eletricidade – e o YOUM, sua linha de monitores flexíveis da próxima geração.

O discurso de abertura, proferido pelo Dr. Stephen Woo, então presidente do System LSI Business da Divisão de Soluções de Dispositivos da Samsung Electronics, destacou como a sociedade e as vidas dos consumidores estão preparadas para se beneficiar das inovações geradas quando essas tecnologias de componentes avançados ultrapassam seus limites e se unem a diversos campos tecnológicos.

③ 2015: Desbloqueando as possibilidades infinitas da IoT¹

Em seu discurso de apresentação na CES 2015, a Samsung apresentou o projeto de como seria a era da IoT que a empresa planejava realizar. O projeto da Samsung previu um mundo em que todos os tipos de produtos avançariam junto com a tecnologia. Além disso, a Samsung introduziu suas tecnologias essenciais para realizar este mundo movido a IoT, incluindo sensores e chips semicondutores ultrapequenos, com baixo consumo de energia e inteligentes. BK Yoon, então presidente e chefe da divisão de CE, enfatizou a importância das plataformas abertas para alcançar uma verdadeira realização dessa visão e, consequentemente, apresentou a plataforma SmartThings, um hub para todos os tipos de dispositivos e serviços inteligentes.

④ 2016: IoT, em sincronia com a vida real

Em seu discurso de abertura de 2016, a Samsung apresentou ao público histórias de como a IoT se tornou parte da vida diária. A Samsung começou sua apresentação mostrando os três elementos principais da IoT: desempenho, ambiente do usuário e segurança. O Dr. WP Hong, então presidente da Samsung SDS e chefe de seu negócio de soluções, apresentou suas tecnologias inovadoras, como o refrigerador Samsung Family Hub, que é um exemplo perfeito de IoT desempenhando um papel crucial na casa das pessoas. A Samsung também afirmou seu compromisso em fornecer valor infinito a seus consumidores, expandindo a abertura de suas plataformas por meio da colaboração entre diversos setores.

⑤ 2020: Era das Experiências

No início de uma nova década, a Samsung abriu a CES 2020 com um discurso que marcou o começo de uma nova era, a ‘Era das Experiências’ – a era em que as preferências e experiências pessoais são prioritárias. O orador principal H.S. Kim, na época presidente e CEO da Divisão de Consumer Electronics da Samsung, também compartilhou a visão da empresa para a indústria de eletrônicos nos próximos 10 anos, destacando que, pelo mérito dos usuários que priorizam sua experiência e buscam satisfação pessoal com seus produtos, em vez de apenas possuí-los, tecnologias personalizadas foram criadas para satisfazer as necessidades de cada indivíduo, casas e cidades inteligentes e muito mais. Companheiros de vida robóticos foram configurados para se tornarem mais importantes na vida das pessoas. A Samsung também enfatizou na apresentação que se tornará ainda mais comprometida com a expansão e o avanço das tecnologias, concentrando-se em um futuro melhor para os usuários como sua força motriz.

‘Together for Tomorrow’ em 2022

Na CES 2022, a Samsung fará seu discurso de abertura sob o tema ‘Together for Tomorrow’, dentro do qual a ideia de que ‘a tecnologia deve existir para a humanidade e a Terra’ é primordial.

A Samsung está preparada para apresentar seus esforços multifacetados para contribuir e tornar a vida na Terra mais sustentável e enfatizar a necessidade de todos participarem na redução das mudanças climáticas, onde quer que estejam. A empresa também apresentará suas tecnologias inovadoras mais recentes para ajudar os usuários a desfrutar de estilos de vida ainda mais enriquecidos, com base em um serviço otimizado e personalizado para cada pessoa, juntamente com experiências aprimoradas que permitem estarmos conectados uns aos outros.

A apresentação principal da Samsung na CES 2022 será transmitida ao vivo online no site da Samsung Newsroom Brasil às 18h30 (PST) no dia 4 de janeiro. Certifique-se de sintonizar para saber mais sobre a visão da Samsung sobre como as tecnologias inovadoras podem mudar o mundo.