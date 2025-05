Dos celulares para o tabuleiro: Copag anuncia lançamento do jogo Perguntados

Presente em mais de 180 países e com mais de 600 milhões de downloads, ‘Perguntados’, um dos jogos mais populares para dispositivos móveis, chega ao Brasil na versão tabuleiro. O game está disponível por R$ 89,99 a partir de hoje, 10/12, nas grandes redes varejistas e no site da Copag.

Bastante popular pela divertida dinâmica de perguntas e respostas, ‘Perguntados’ conta com questões em seis áreas do conhecimento – Artes, Ciência, Esportes, Entretenimento, Geografia e História – e coloca à prova a cultura geral e a agilidade dos participantes. Consagra-se campeão da partida aquele que conquistar os seis personagens que representam as categorias de perguntas.

“Não tem nada mais divertido do que dar boas risadas com amigos e familiares em torno de um jogo. Para a Copag, é uma satisfação transformar um sucesso do mundo dos jogos online na versão tabuleiro”, comenta Mariana Dall`Acqua, diretora de Marketing da Copag.

Além do baralho com 204 cartas, o jogo traz uma roleta, tabuleiro e manual com as regras da competição. Atualmente, a versão mobile conta com mais de 150 milhões de usuários ativos e está disponível em 80 idiomas.

“Perguntados continua conquistando jogadores ao redor do mundo e esse sucesso fez com que o jogo extrapolasse as fronteiras do digital para se tornar uma franquia multiplataforma, inclusive com uma série infantojuvenil no YouTube, uma extensão exclusiva na Twitch e uma versão para as principais assistentes virtuais do mercado. A parceria com a Copag é um importante passo para levar o conteúdo de Perguntados a um público ainda mais diverso formado pelos amantes de board games. Tanto os fãs do game quanto novos usuários vão curtir muito a novidade, que tem o selo de qualidade da Copag”, comenta Juan Pablo Veiga, vice-presidente de Planejamento de Negócios e Operações da etermax.