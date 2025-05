Vendas do Infinix NOTE 10 Pro superam as expectativas e primeiro lote esgota rapidamente

O Infinix NOTE 10 Pro, smartphone de estreia oficial da Infinix no Brasil, completou seu primeiro mês como um grande sucesso de vendas. Licenciado pela Positivo Tecnologia, o aparelho superou todas as expectativas e teve seu estoque zerado ao final da Black Friday, em 26 de novembro. Entre os estados que mais adquiriram o novo Infinix NOTE Pro na loja on-line da marca estão São Paulo (28%), Rio de Janeiro (12%), Minas Gerais (9%), Paraná (7%) e Rio Grande do Sul (7%).

Para Cristiano Freitas, diretor de negócios de mobilidade da Positivo Tecnologia, o êxito comercial do Infinix NOTE 10 Pro vem da combinação entre a demanda dos brasileiros por um smartphone premium de qualidade, a Black Friday e a aproximação das festas de fim de ano. “O ápice das vendas foi na semana da Black Friday, mas temos recebido inúmeros elogios de clientes que estão encantados com o design do aparelho, especificações premium e preço competitivo. A nota do aparelho nos reviews dos sites dos varejistas está muita alta”.

Disponível nas cores preta e branca (Nordic Secret) e vencedor do iF Design Award 2021 na categoria design de smartphone, o Infinix NOTE 10 Pro tem tela de 6,95″ de altíssima definição FHD+, versões com 256 GB e 128 GB de armazenamento, 8GB de memória RAM, taxa de atualização de 90 Hz e taxa de sensibilidade de 180 Hz, que proporciona maior precisão ao toque. Conta ainda com processador para games MediaTek Helio G95, perfeito para quem quer jogar no celular ou executar tarefas que exijam alto desempenho, conjunto completo de câmera quádrupla de alta resolução com até 64 MP, bateria de 5.000 mAh e alto falante duplo estéreo com tecnologia surround da DTS.

“Os estoques já foram novamente abastecidos e estamos ampliando as remessas do Infinix NOTE 10 Pro para varejistas nos próximos dias. No início de 2022, lançaremos uma nova leva de aparelhos Infinix no mercado brasileiro com excelentes produtos da marca”, garante Freitas.

O Infinix NOTE 10 Pro é vendido nas lojas do grupo Via (Casas Bahia, Ponto e Extra), na operadora de telefonia Vivo e na loja on-line da própria marca. O preço sugerido para o modelo com 128 GB de armazenamento é de R$ 1.619,00, e o de 256GB é de R$ 1.799,00.